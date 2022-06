Gabriel Boric: "No soy un Presidente que se las sepa todas, pero me preocupo de salir a la calle"

En entrevista con Radios Regionales, el mandatario ahondó en su plan de búsqueda de desaparecidos durante la dictadura y consultado sobre el estallido social –y el rol del ex presidente Piñera– dijo que se pondrán todos los antecedentes ante la justicia, incluso “de las autoridades políticas”.

El Presidente Gabriel Boric , quien el miércoles realizó la primera Cuenta Pública de su gobierno, conversó este jueves con Radios Regionales, profundizando en algunos aspectos de su discurso.

Tal como lo manifestó en el Congreso, dijo que se iniciará un nuevo plan de búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos durante la dictadura.

Cuando hablaba de este tema, se le consultó sobre el Estallido Social y posibles investigaciones al ex Presidente Sebastián Piñera por violaciones a los Derechos Humanos durante su mandato.

“En Chile no puede haber impunidad. Uno de los grandes dolores que tiene nuestro país, como lo mencioné ayer (miércoles) es que todavía no hemos logrado sanar la herida de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar entre 1973 y 1990, porque todavía no logramos encontrar los cuerpos de los desaparecidos”, afirmó Boric durante el encuentro.

“Vamos a iniciar un nuevo plan de búsqueda para saber dónde están”, destacó.

Consultado por sus afirmaciones en un debate de septiembre de 2021 , cuando Boric –aún en carrera presidencial– dijo que perseguiría a Piñera por las “graves violaciones a los Derechos Humanos” cometidas bajo su mandato.

Allí se le preguntó si ya hay antecedentes para una eventual investigación y planteó -sin nombrar a Piñera- que "nosotros no solamente vamos a poner los antecedentes de quienes sean responsables materialmente de la muerte, sino también de las autoridades políticas. Ese es nuestro deber como Estado, de que no haya impunidad”.

Boric, quien recalcó que “no soy yo el encargado de juzgar”, agregó acerca de esto último que “hace poco nos llegó una comunicación de Fiscalía para justamente poner todos los antecedentes que tengamos y nosotros eso lo estamos haciendo”.

También tomó distancia de Piñera, señalando que “venimos de tradiciones políticas distintas. Yo me formé políticamente en las movilizaciones, en el movimiento social”.

“Yo no soy un presidente que se las sepa todas y una de las cosas que me preocupo permanentemente es de estar escuchando, de salir a la calle, de conversar con la gente y eso a veces me critican porque me dicen: esto es una exposición imprudente al daño. Yo creo que vale la pena exponerse a esas cosas, pero escuchar incluso aunque sean las críticas, incluso aunque a veces sean cuestiones que pueden ser más complicadas, pero escuchar cuáles son las necesidades de la gente”, cerró.