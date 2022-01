Giorgio Jackson: “Este es el gabinete que mejores chances tiene de hacer avanzar nuestro programa”

El próximo ministro de la Segpres argumenta que un gabinete “no está diseñado para que todas las personas estén conformes respecto de todos los nombramientos”.

El recién designado futuro ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson , habla sobre el futuro equipo de gobierno y sobre las reformas que estará encargado de llevar hasta el congreso.

Jackson era una de las principales figuras que asomaban como posible ministro del Interior, pero el Presidente electo finalmente decantó por Izkia Siches, frente a esto, el aún parlamentario señala que “la doctora Siches tiene un liderazgo y atributos que le permiten ejercer el poder de mando al mismo tiempo con la firmeza y la ternura que pocas personas pueden hacerlo. Y eso la hace perfecta candidata para ser ministra del Interior".

Con respecto a las posibles críticas por las nuevas fuerzas políticas que se unen al gabinete, con militantes de partidos tradicionales, Jackson señala en entrevista con La Tercera, que: “Le diría a la militancia de Apruebo Dignidad que este es el gabinete que mejores chances tiene de hacer avanzar nuestro programa, y no cabe duda de aquello. No sé si diría algo más que eso”.

Dentro del mismo contexto de posibles críticas desde su mismo sector, el designado ministro Segpres, dice que un gabinete “no está diseñado para que todas las personas estén conformes respecto de todos los nombramientos, creo que quien se ponga eso como meta va a fracasar siempre en su tarea de diseñar un gabinete”.

Consultado por la relevancia que tendrá el Partido Socialista, como la fuerza política con más parlamentario, en el futuro gobierno, Giorgio Jackson asegura que: “Van a ser socios importantes, un aliado importante durante estos cuatro años y hay harta pega que hacer para que eso se pueda fortalecer".

Sobre su rol en el próximo gobierno, Jackson señala que: “Espero poder contribuir con todo lo que aprendí estos años y con los equipos que conformemos. No sé muy bien qué fama me he ganado, pero durante el día he hablado con parlamentarios y parlamentarias que asumirán el próximo 11 de marzo de todo el espectro político, poniéndome a disposición, y no he recibido hasta ahora malos comentarios”.