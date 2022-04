Gobernador de La Araucanía: "El gobierno erró al creer que el diálogo iba a ser con radicalizados"

Luciano Rivas además destacó que "no es un retroceso" que el gobierno decrete estado de excepción constitucional en la zona. Además, aseguró que "el 99% de las comunidades" está disponible a dialogar.

El gobernador de La Araucanía, Luciano RIvas (independiente, Chile Vamos), se refirió al inicio del gobierno de Gabriel Boric, a poco menos de dos meses de su inicio.

En diálogo con Radio Cooperativa, Rivas señaló que coincide con el Ejecutivo cuando señala que en La Araucanía existe crimen organizado.

"Cuando hablamos de esta estructura, cuando el camionero que lamentablemente sigue luchando por su vida, le disparan con armamento de guerra, cuando hay coordinación de estos atentados, claramente hay un crimen organizado , y eso es lo venimos viviendo hace mucho tiempo en la región. Crimen organizado que, por lo demás, está financiado con el robo de madera y el narcotráfico", afirmó.

En esa misma línea, recalcó que en casos donde actúen organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) "creo que el rol del Gobierno es que esto no quede solamente en una declaración de buenas intenciones ni en una querella contra quienes resulten responsables, sino que se pueda llegar al fondo".

"Cuando se retiró (el estado de excepción) hemos tenido un aumento de un 150% de los atentados y las usurpaciones, entonces yo creo que el Estado lo que no puede hacer es no ocupar todas las herramientas que tenga a mano para poder enfrentar en la situación que estamos viviendo en La Araucanía", recalcó.

Del mismo modo, aseguró que "imponer un estado de excepción no es un retroceso (...) la región ya no está para pequeñeces políticas, estamos para que las cosas sean efectivas"-

"Estamos todos disponibles a avanzar en el diálogo (...) lo que a veces lamentablemente pasa, y este Gobierno yo creo que erró el camino cuando entró, fue en creer en que el diálogo iba a ser con los grupos radicalizados, que le dieron un portazo en la cara", sentenció.

FInalmente, sostuvo que "necesitamos, principalmente y en primer lugar, es poder tener un clima de paz, tener seguridad para poder avanzar en cualquier tipo de diálogo".

"Porque no tengo duda que el 99% de las comunidades de esta región está disponible a dialogar, no la comunidad justo donde se fue a meter la ministra Izkia Siches, donde no la dejan entrar. O sea, yo creo que es ahí donde esperaría que el Gobierno se junte principalmente con quiere dialogar sino se estigmatiza el mundo mapuche", sentenció.