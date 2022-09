Gobierno de Chile condena “crímenes de guerra” ocurridos en Ucrania

Una misión de Naciones Unidas aseguró que se han cometido “crímenes de guerra” por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, desde el inicio de la invasión en febrero de este 2022.

El Gobierno de Chile condenó y rechazó los “crímenes de guerra” que se han cometido en Ucrania, según constató la Misión de Investigación de las Naciones Unidas hace algunos días.

“El Gobierno de Chile manifiesta su total repudio y condena en los términos más enérgicos los crímenes de guerra perpetrados en territorio ucraniano, controlado por las fuerzas rusas, que han sido dados a conocer por la Misión de Investigación de las Naciones Unidas en Ucrania”, dijeron desde el Gobierno de Gabriel Boric.

“Asimismo, Chile reitera su compromiso con la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania, por lo que considera sin valor jurídico los referéndums en las regiones y ciudades de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia. Además, reafirma la necesidad de que Rusia retire sus tropas, respete la integridad territorial y la soberanía de Ucrania”, añadieron.

La misma ONU desconoció los referéndums que se desarrollaron en las ciudades ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, que actualmente están controladas por las fuerzas rusas, y que buscan legitimar la anexión de estos lugares a Rusia.

Desde occidente aseguran que estas consultas ciudadanas no son válidas y que no tienen ningún valor, por lo que su resultado no influirá en la posición de Estados Unidos y sus aliados respecto al conflicto que se libra desde febrero de 2022.

“El Gobierno de Chile reitera la importancia de que las partes negocien una salida pacífica a este conflicto en pleno respeto de la Carta de Naciones Unidas y los Convenios de Ginebra”, dijeron desde el gobierno.