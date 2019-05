Gobierno por protocolo para narcofunerales: "Nos estamos haciendo cargo de algo que no existía"

La tarde de este lunes se firmará un protocolo para definir cómo se va a operar en casos de funerales de alto riesgo o "narcofunerales", como se les ha denominado.

Respecto a eso, desde el Gobierno aseguraron que el objetivo de esta acción realizada en conjunto con otros actores, es "hacernos cargo de algo que no existía".

La subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dará a conocer éste protocolo, donde según señaló la ministra de la Secretaría General del Gobierno, Cecilia Pérez, participarán distintas insituciones.

"Las dos policías, Carabineros, la Policía de Investigaciones, participó el Servicio Médico Legal, Gendarmería y también el Servicio de Impuestos Internos, entre otras instituciones", declaró Pérez.

Y agregó: "Efectivamente en la coordinación del actuar sobre funerales que provocan intranquilidad en la ciudadanía no había coordinación y por eso ustedes y la opinión pública han visto durante mucho tiempo qué es lo que sucede cuando existe el funeral de un narcotraficante, y nosotros como Gobierno tomamos una actitud de hacernos cargos de algo que no existía y que tiene un solo objetivo: que se cumpla la ley".

En ese sentido, señaló que "no puede existir, por parte de los familiares de narcotraficantes, la actitud de ponerse por encima de la ley, no solamente provocando intranquilidad, si no que también desafiando a las autoridades y desafiando a las policías. Para ellos un solo mensaje: este Gobierno va a hacer cumplir la ley y acá no existe un desafío ni a las policías, ni a la autoridad, y nosotros tenemos confianza en que este trabajo, que se ha hecho durante todo el mes de abril, de los resultados que la ciudadanía hoy exige".

Por otro lado, la ministra vocera de Gobierno se refirió sobre el proyecto de ley antiportonazos que se votará el día miércoles en el Senado.

"Nosotros hemos decidido como Gobierno darle discusión inmediata para que se pueda también discutir en la Sala de la Cámara de Diputados y podamos estar promulgando esta ley que busca dar tranquilidad a las familias de nuestro país ante un delito que es agresivo, un delito que es invasivo, un delito que sin duda provoca la intranquilidad de las familias chilenas", aseguró.