Gobierno y denuncia contra Dipolcar: “Es muy difícil que ocurra sin que el gobierno se dé cuenta”

Desde el Ejecutivo desestimaron las acusaciones de un medio de comunicación que aseguró que la Dirección de Inteligencia de Carabineros ocultaba informes al gobierno y buscaba aumentar la percepción de “ingobernabilidad”.

El Ministerio del Interior calificó de “graves” la denuncia del medio de comunicación Interferencia en contra de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), pero considera poco probable que sean ciertas sin que ellos mismos se dieran cuenta de los hechos.

“Hemos considerado grave las denuncias. En esa denuncia no se entrega ninguna fuente concreta y nos parece importante aclarar este hecho. ¿Tiene el gobierno procedimientos para garantizar la veracidad y la calidad de la información de inteligencia que se le entrega? La respuesta es sí”, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, mientras estaba acompañado de la ministra de la cartera, Izkia Siches, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

“Es muy difícil que lo que se denuncia por parte del medio Interferencia ocurra sin que el gobierno, la Policía de Investigaciones o la Agencia Nacional de Inteligencia se den cuenta”, aclaró.

El medio citado publicó un reportaje en el que asegura que la Dipolcar, encabezada por el general Luigi Lopresti, entregaba “informes parciales” al Gobierno de Gabriel Boric, que había ordenado suspender la vigilancia del propio Presidente y la ministra Siches y que incluso se entregara información antes a exautoridades del Gobierno de Sebastián Piñera.

“El general Lopresti entrega información reservada de inteligencia al gobierno, copia de esos informes se les entrega al general director de Carabineros y también al general director de Orden y Seguridad. El general director de Carabineros recibe la misma información que recibe el subsecretario del Interior, por lo tanto, la veracidad de la información ya tiene dos contrapartes”, insistió Monsalve.

Ministerio del Interior se refieren a denuncia contra Carabineros

“Hay procedimientos que garantizan la veracidad y la calidad de información que dispone el gobierno (…) No solo no hay una fuente y un dato conocido en el reportaje que hace el medio de comunicación, sino que además no se condice con los procedimientos y los mecanismos de trabajo que tienen las policías y la Agencia Nacional de Inteligencia”, añade.

En su reportaje, el medio cita a “varios funcionarios” sin revelar su identidad por “temor a represalias laborales” y asegura que la estrategia es “aumentar la percepción de ingobernabilidad” de la actual administración.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien también participó del punto de prensa junto a las autoridades de gobierno, dijo que presentarán una denuncia ante la fiscalía para que se investiguen estos hechos.

“Vamos a poner toda la información necesaria y requerida por el Ministerio Público porque son afirmaciones graves que no pueden dañar la confianza que existe entre la autoridad de gobierno y las policías que estamos sujetas al gobierno”, dijo el líder de la policía.