Gobierno y postura de la oposición a reformas: “No cambiar no es una alternativa”

Desde el Ejecutivo además se refirieron a la intención de algunos sectores de la derecha a no apoyar un nuevo proceso constitucional. “Esperamos que esas posturas no sean mayoritarias”, dijeron.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, habló tras el primer Consejo de Gabinete con los nuevos ministros del Gobierno de Gabriel Boric, y abordó los temas de seguridad pública, que han sido recurrentes en los últimos días, y también de la disposición de la oposición en cuanto a las reformas que espera llevar adelante el Ejecutivo.

La secretaria de Estado enfatizó en la importancia que tiene para lograr “cambios reales” en el país la tramitación de las reformas tributaria y de pensiones, cuyo respaldo ha sido puesto en duda por la oposición.

“Una prueba de fuego que vamos a tener como gobierno y como oposición es que logremos que haya en Chile una reforma tributaria, porque si de verdad se cree en garantizar derechos sociales, todos sabemos que eso es imposible sin una reforma tributaria. Si de verdad se cree que tenemos que cambiar el sistema de pensiones para mejorar la condición en que viven las personas mayores en el país, todos sabemos que eso no es posible sin cambios profundos; tenemos que dialogar, tenemos que acordar, pero no cambiar no es una alternativa”, dijo la ministra Tohá.

Ministra Tohá tras Consejo de Gabinete

“La reforma tributaria es la llave para lograr más justicia en el país, tener un sistema tributario más justo en el que los que tienen más, paguen más. Es la llave para financiar los derechos sociales, que en el debate constitucional quedamos todos de acuerdo: avanzar a un Estado que proteja y garantice de verdad los derechos sociales”, añadió.

La nueva líder de Interior también se refirió a la posición de un grupo de senadores de Renovación Nacional (RN), que dijeron que no estaban por una nueva Convención Constitucional para la elaboración de una nueva Constitución, pese al compromiso de la oposición durante la campaña para el plebiscito.

“Esperamos que si existen esas posturas en la derecha, que no sean mayoritarias. Porque si pensaban eso, le mejor hubiese sido bueno que lo dijeran antes de la votación. Nosotros no hemos visto que predomine esa idea, aquí estuvieron sentados todos los partidos de la oposición, menos el Partido Republicano, y todos reafirmaron su compromiso con un nuevo proceso, y su compromiso con hacerlo rápido”, opinó la ministra.

Tohá también tuvo palabras para las manifestaciones estudiantiles y disturbios que se han registrado los últimos días en la región Metropolitana. La ministra se refirió a las palabras de representantes del Partido Comunista (PC) que pidieron “no criminalizar” la protesta.

Hoy sostuvimos un nuevo Consejo de Gabinete, el primero con las y los nuevos ministros que se integraron durante la semana. Este equipo tiene un claro mandato: Desplegarse y ejecutar nuestro programa de Gobierno, en terreno y con las personas. pic.twitter.com/hVtv6T89eZ — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 9, 2022

“La idea de que las protestas y el derecho a manifestación no puede ser tratado como un acto criminal, es compartido en todos los sectores que estamos apoyando al gobierno del Presidente Boric, y también es compartido que ese derecho a manifestarse no incluye el quemar buses y romper semáforos”, explicó.