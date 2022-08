De "tremendamente gravísimo" a "no le creo nada": Reacciones tras los dichos del abogado de Llaitul

Mientras el diputado republicano Mauricio Ojeda emplazó al Presidente Boric por la gravedad del hecho, el senador Matías Walker (DC) indicó que "prefiero creerle al gobierno que a la CAM".

Siguen las repercusiones tras la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, y la posterior renuncia de la ex ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, luego que se revelaran mensajes entre una de sus asesoras y Llaitul.

En este contexto. esta mañana su abogado, John Maulén, reveló que la CAM "hará una declaración y una denuncia donde se detallará cada comunicación que hubo con el Gobierno . Esta declaración ya está siendo trabajada y estará firmada por Héctor Llaitul".

Abogado de Héctor Llaitul: "La CAM detallará cada comunicación que hubo con el gobierno"

Las reacciones no se hicieron esperar. El diputado Mauricio Ojeda (Republicano) señaló que "anuncié que no me reuniría más con ministros, ni con subsecretarios de Gobierno. Esto porque se ha transformado en algo peligroso, sin saber hasta dónde llegan los tentáculos del terrorismo al interior del Gobierno".

"Pues bien, no me equivoqué, hoy día se acaba de informar que van a revelar ante la comunidad todos los intentos de comunicación que este Gobierno ha tenido con la Coordinadora Arauco Malleco y con Héctor Llaitul, lo que es tremendamente gravísimo , Presidente de la República", añadió.

Por su parte, el senador Matías Walker (DC) señaló a través de su cuenta de Twitter que "prefiero creerle al gobierno que a la CAM".

"Si La Moneda aseveró que no hubo más contactos de funcionarios de gobierno con la organización terrorista tiene que ser así; espero que sea así. Porque si se demuestra lo contrario estaremos en un lío de proporciones", agregó el parlamentario.

A su vez, el diputado Miguel Mellado (RN) señaló que los dichos de Maulén se ven "como un manotazo de ahogado para hundir a otro. Pero yo le pediría al abogado de Héctor Llaitul que cuando diga quiénes fueron, coloque los respaldos de eso".

"Porque si va a inculpar a algún ministro o a algún subsecretario o algunas personas que estuvieron conversando con ellos en alguna parte de los 25 años de atentados terroristas que ha hecho, que coloque el contexto pero que diga de qué se trató, de qué se habló y también el respaldo que corresponde", recalcó.

Del mismo modo, subrayó que "yo al terrorista Llaitul no le creo absolutamente nada, al abogado tampoco y al gobierno tampoco. Pero las pruebas tienen que estar ".

Finalmente, el diputado Miguel Becker (RN) indicó que "esperamos que, si está esta nómina de personas que han estado tomando contacto con el señor Llaitul, como el delincuente y terrorista que se ha transformado, yo espero que esa nómina también se entregue a todo el país y sea de público conocimiento".

"Yo espero que el gobierno sea capaz de aclarar , ojalá antes que este señor Llaitul empiece a poner la información a disposición de la comunidad", sentenció.