Heraldo Muñoz: "La exclusión (del PC y el Frente Amplio) no tienen otra explicación que electoral"

El presidente del PPD y ex candidato presidencial, Heraldo Muñoz, se refirió al momento de la carrera presidencial en la oposición, como también a su nuevo desafío como líder del comité político de la campaña de Paula Narváez.

En conversación con T13 Noche, el timonel del PPD se refirió a su salida de la carrera presidencial, indicando que "el PS y el PPD no podían ir separados" a primarias de la oposición, por lo que "privilegiamos la unidad del sector de la izquierda democrática, del socialismo democrático que me pareció que era lo sensato".

Muñoz indicó que "como consecuencia de este apoyo, que yo decidí y el PPD me siguió, emergió este veto por parte del Partido Comunista y una parte del Frente Amplio (...) Percibieron que la candidatura de Paula Narváez se fortalecía".

"Las explicaciones que nosotros habíamos manifestado una exclusión antes no tiene sustento (...) El PC y Frente Amplio no quisieron un comando único del apruebo, fueron ellos que no quisieron una lista unitaria para la convención constitucional, tampoco hubo disponibilidad del FA para primarias unitarias de gobernadores", aseguró el timonel del PPD.

"Nosotros estamos por la unidad en los hechos y en las palabras, pero hay algunos que sólo se quedan en las palabras", aseguró Muñoz.

Respecto a su nuevo desafío en la campaña de Paula Narváez, aseguró que "vamos a conformar un comité político que oriente la campaña y desplegarla con el mayor vigor en esta nueva etapa".

