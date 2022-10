Hurtado defiende a Urruticoechea por término "desviolar": "Fue mal empleado, pero es cierto"

La presidenta de Partido Republicano además abordó la interna de su colectividad y aseguró que "hay un estigma con el partido (...) no he sentido en ningún minuto discriminación".

La presidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se refirió a las declaraciones realizadas por el diputado republicano, Cristóbal Urruticoechea, luego que presentara un proyecto para penalizar el aborto.

En este contexto, el jefe de la bancada republicana había asegurado que "una mujer que ha sido violada y aborta no se ‘desviola’ ni física ni moralmente" .

Agencia Uno - Cristóbal Urruticoechea Lee También > Diputado Urruticoechea insiste: "El daño de una violación no va a mejorar ese crimen abortando"

En este contexto, en conversación con T13 Noche, Hurtado criticó la forma de los dichos, pero defendió el fondo de estos, junto con referirse a su situación al interior de la colectividad que dirige.

Consultada sobre si ha sido difícil militar en el partido tras los dichos de Urruticoechea, señaló que "la verdad es que me han recibido con mucho cariño, con mucho respeto. He tenido una buena acogida en el partido, siempre la he tenido además. José Antonio (Kast) es un tremendo líder, el que me ha impulsado a seguir en esta carrera política".

"Y la verdad es que hay un letrero y un estigma respecto al Partido Republicano , donde más del 60% de las personas que trabajan somos mujeres. Tenemos un gran equipo de mujeres", añadió.

En esa misma línea, recalcó que "la verdad es que no he sentido en ningún minuto discriminación o por ser mujer menos respeto. Al contrario, han sido muy respetuosos y muy cálidos al recibirme como presidenta del partido".

Del mismo modo, se le preguntó si es que hay conmoción en las mujeres del partido tras este tipo de dichos, ante lo que replicó que "lo que pasa es que el término fue muy mal empleado. Yo lo dije en las declaraciones de las semana pasada. Pero en definitiva, cuando tú analizas el fondo de esto, es cierto ".

"Una situación aberrante por la que tú pasas, con practicarte un aborto no va a borrar la marca imborrable que queda en las personas que hemos sufrido este tipo de situaciones, con un aborto", sostuvo Hurtado.

Finalmente, señaló que "tú no lo eliminas, tú aprendes a vivir con esto, aprendes a aceptarlo de alguna manera y a vivir con esta cicatriz que es permanente. Pero un aborto, en definitiva, no te hace olvidar eso traumático. Al contrario, siento que puede sumar un trauma más a una persona, sobre todo cuando es un menor de edad que no está desarrollado psicológicamente".