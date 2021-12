Ignacio Walker por rol de la DC: "Vamos a ser un partido de oposición"

"La Democracia Cristiana ya tomó una decisión, prácticamente unánime, en la Junta Nacional. En el sentido que la Democracia Cristiana no va a ser parte del gobierno", afirmó el ex canciller en conversación con Tele13 Radio.

Ignacio Walker, ex presidente de la Democracia Cristiana, señaló que el partido será oposición "democrática y constructiva" durante el mandato de Gabriel Boric. Además aseguró que si militantes de la DC ingresan al Gobierno será visto como oportunismo.

"La Democracia Cristiana ya tomó una decisión, prácticamente unánime, en la Junta Nacional. En el sentido que la Democracia Cristiana no va a ser parte del gobierno y eso significa que vamos a ser un partido de oposición", recordó el ex canciller en conversación con Tele13 Radio.

En ese sentido, Walker aseguró que existen "solo dos posibilidades: Usted está en el Gobierno o está en la oposición. Si la definición es que no vamos a estar en el Gobierno, es que vamos a ser un partido de oposición democrática, constructiva, en un ánimo de colaboración".

"Si la Democracia Cristiana o militantes de la Democracia Cristiana empiezan a ingresar el Gobierno, eso va a ser percibido de la peor forma... como oportunismo", recalcó.

Consultado sobre la decisión de Boric de no acompañar al Presidente Piñera a su gira por Colombia, Walker señaló que "el Prosur no sirve al interés nacional, no corresponde a una política de Estado que reúna a un consenso. Esta fue una iniciativa de un tinte muy político e ideológico".