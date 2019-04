Ignacio Walker: "Tal vez llegó la hora de cambiarnos de nombre a Partido Demócrata de Centro"

El ex senador y ex presidente de la Democracia Cristiana (DC) Ignacio Walker abordó los cuestionamientos por parte de la oposición en contra de la colectividad, esto luego que el partido apoyara la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera.

"Felicito a la bancada y a la directiva de la DC por saber anteponer el interés de Chile a esta suerte de rencillas, escaramuzas, guerra de guerrillas en que se ha convertido la política interna", comentó en entrevista con La Tercera.

Y, además, añadió que "lo que la DC le ha comunicado al país es que no va a aceptar más el bullying y que sea ninguneada, tironeada, especialmente hacía la izquierda y desde la izquierda".

Sobre la existencia de "dos almas" -una conservadora y otra progresista- al interior del partido, el ex timonel de la colectividad señaló que "los más de 20 partidos políticos de izquierda, incluida la ex Nueva Mayoría y ex Concertación, deben entender que la DC no es un partido de izquierda, eso es lo básico para empezar a conversar".

"Yo no le temo a que existan dos almas, tres almas en el partido en la medida en que logramos sostener una base común. Pero el tema es mucho más de fondo, tal vez llegó la hora de cambiarnos de nombre a Partido Demócrata de Centro (PDC)", deslizó.

Y detalló que "hablo de un centro con personalidad, democrático y reformista (...) un centro donde converjan el socialcristianismo, la socialdemocracia y el social liberalismo. No le tengo miedo a hacer esta discusión".

Sobre si eso es renegar a las raíces cristianas del partido, puntualizó que "no se trata de renegar de nuestras raíces cristianas, porque el humanismo cristiano es nuestra filosofía política (...) Chile sigue siendo un país más de centro que de extremos, pero ese mundo está huérfano de representación política".