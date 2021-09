Iván Moreira tras sufrir ataque en Hualaihué: "No me amedrenta y no me van a doblegar"

El parlamentario oficialista reconoció que le lanzaron heces fecales en su rostro, pero descartó que el hecho lo amedrente.

El senador Iván Moreira reconoció que le lanzaron heces en la cara durante un ataque sufrido durante la tarde de este martes en Hualaihué, Región de Los Lagos.

El hecho fue denunciado por el equipo de prensa del propio parlamentario, que indicó en Twitter que "un grupo de anarquistas organizados agredió a nuestro senador, lanzándole agua servida y un objeto contundente , ocasionando una lesión leve en su rostro".

Pese a lo anterior, descartaron que el hecho haya pasado a mayores y, tras cambiarse de vestimenta, continuó participando de una actividad.

Agencia Uno Lee También > Senador Iván Moreira fue atacado con "agua servida y un objeto contundente" en Hualaihué

Tras los hechos, Iván Moreira salió al paso y afirmó que "la mierda que me tiraron en la cara y la lesión leve que me ocasionaron no me amedrenta y no me van a doblegar estos verdaderos cabrones fascistas de izquierda que lo único que hacen es perseguirnos en funas".

"No nos van a doblegar, no nos van a amedrentar y vamos a seguir defendiendo a Chile y a nuestros principios, ellos no nos van a ganar en la calle como ha sido siempre", complementó.