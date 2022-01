Izkia Siches: "En La Araucania hay sectores reducidos que pareciera que les beneficia el conflicto”

En su primera entrevista tras ser nombrada como Ministra de Interior y Seguridad Pública, la ex presidenta del Colmed se refirió a sus desafíos a cargo de la cartera, especialmente el conflicto en la Araucanía, diálogo con la oposición y el posible indulto a presos del estallido social.

La futura ministra de Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, se refirió en entrevista con Mesa Central de Canal 13 a sus desafíos en el cargo y de los cambios que traerá el gobierno de Gabriel Boric.

El pasado viernes el presidente electo anunció su gabinete de gobierno, anunciando a la ex presidenta del Colegio Médico (Colmed), como la futura Ministra del Interior, siendo la primera mujer en el cargo en toda la historia del país.

En su primera entrevista tras ser pronunciada como la jefa de la cartera, la ex presidenta del Colmed comentó que está en conversaciones con Rodrigo Delgado, actual ministro de Interior, sobre temas de migración y del conflicto en la Araucanía.

Además, señaló que "c omo ministra del Interior me va a tocar, no solo cuidar mi ministerio, sino que cuidar al Presidente y a todos los ministros y ministras ".

"Espero dar un giro hacia un rol mucho más de cuidado. Mi rol sanitario habitualmente ha estado enfocado hacia allá", agregó.

La futura jefa de gabinete se refirió al rol que tendrán los partidos políticos dentro del gobierno de Gabriel Boric, asegurando “como mujer independiente, quiero darle garantía a todos los partidos que no van a existir privilegios, sino que cada uno de ellos son fundamentales para llevar adelante nuestro programa de gobierno".

"Es un Gobierno ciudadano (...) Si es socialdemócrata, centro-izquierda o centro-derecha, eso se lo podemos dejar a los politólogos", señala Siches



Al ser consultada sobre cuál será la línea política del próximo mandato, destacó que el centro será la gente, no los partidos, y que “es un Gobierno ciudadano (...) Si es socialdemócrata, centro-izquierda o centro-derecha, eso se lo podemos dejar a los politólogos".

Siguiendo con la línea de los partidos, espera que puedan dialogar con la oposición, destacando que ya ha sido felicitada y hablado con varios parlamentarios de oposición.

Brevemente se refirió a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien dijo que no creía que Izkia fuera nombrada como ministra de interior, ya que "tiene una hija muy chica". Siches comentó que la frase "me sorprendió. Yo la tengo bien valorada y la veo como una de las mujeres fuertes de la derecha. No me esperaba una frase tan estereotipada de parte de ella ".

"Esto abre nuevas puertas porque si miramos a los ministros y ministras del comité político actual, hay unos que tienen hijos e hijas pequeñas, pero es solo a las mujeres a las que nos interpelan por ser madres", agregó.

Conflicto en la Araucanía

Durante la semana se ha vivido un aumento en la violencia en la Macrozona Sur con cuatro asesinatos y desde el gremio camionero pidieron continuar el Estado de Excepción en el territorio.

Al respecto, la futura Ministra del Interior, comentó que el conflicto en la Araucanía será posiblemente el mayor desafío en su cargo, pero no se renovará el Estado de Excepción.

" Mi primer llamado es que nos podamos reunir a conversar ", comentó Siches sobre el emplazamiento de camioneros por el Estado de Excepción constitucional.

"Nuestro Presidente ha dicho que estamos disponibles para dialogar con todos quienes estén disponibles para avanzar con la paz", dice Siches



En este sentido sostuvo que “tenemos claro que hay un problema de fondo que es territorial de reconocimiento, pero también un fenómeno de violencia que ha dejado víctimas mapuche y no mapuche”.

En su cargo como ministra dijo que " voy a tener el deber de garantizar que efectivamente no tengamos más víctimas , no tengamos más baleos a camioneros y no sigamos viendo hechos de violencia".

“Queremos apostar e invitar a todos los actores, incluyendo a víctimas, personas de primeras naciones y a todos los pueblos originarios y empresarios a darnos una oportunidad de buscar una solución hacia la paz y eso requiere innovar y tener voluntad de diálogo”, añadió.

"Voy a tener el deber de garantizar que efectivamente no tengamos más víctimas, no tengamos más baleos a camioneros y no sigamos viendo hechos de violencia", señala Siches por situación en La Araucanía



Siches comentó que “hay grupos civiles no mapuche que no está disponibles hoy para trabajar e innovar. (...) En la Araucania hay sectores reducidos que pareciera que les beneficia este conflicto ”.

La ministra mencionó que están armando “un plan de expertos para visualizar cómo abordar mejor la situación en la Araucanía. personas que nos permitan ir resolviendo localmente y avanzar en esa línea”.

También señaló que hay una oportunidad única de dialogar debido a la Convención Constitucional y a que su gobierno está dispuesto a reivindicar en materia de territorios de primeras naciones y avanzar en un proceso doloroso que han vivido otros países, pero que “requiere voluntad de todos los sectores: derecha, madereras, gente que tiene territorios ahí, sino de este conflicto nos vamos a seguir desangrando como país ”.

Para concluir sobre el tema del conflicto en la Araucanía, aseguró que piensan dialogar con “todos los grupos que estén dispuestos a avanzar en la paz para que como país nos volvamos a encontrar".

Orden público

Otra de las aristas a las que se refirió la futura ministra de Interior fue el orden público y a la posibilidad de indultar a los presos del estallido social. En este contexto dijo que “el daño al orden público, el orden a los inmuebles y lo que ha pasado con las Pymes en la zona cero es algo que me preocupa y quiero vivir en un país más ordenado que avanza con claridad pero sin duda sin dejar que los desmanes gobiernen nuestro país ”.

“Algo que es clave es la empatía, nadie quiere tener una protesta en la puerta de su casa, y esa empatía es la que yo espero de los movimientos sociales que reivindican demandas que son justas y necesarias, para las que estamos trabajando incansablemente, pero eso va a requerir mantener el orden público”, añadió.

"Si avanzamos en un proceso como este (proyecto de indulto), tampoco es para decirles a las personas que se están manifestando de que acá hay chipe libre", indica la futura ministra del Interior, Izkia Siches



Además mencionó que “ el estallido social abrió muchas oportunidades y fue muy doloroso . Tuvimos muchas víctimas tanto policiales como civiles, pero también abrió puertas como la nueva Convención Constitucional. Hoy estamos empezando a transitar en un gobierno que va en la línea de esas transformaciones”.

Por último concluyó que “si avanzamos en un proceso como este (proyecto de indulto), tampoco es para decirles a las personas que se están manifestando de que acá hay chipe libre ".