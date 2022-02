Siches tras críticas por ida a un mall: "Sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a ello"

"Jamás imaginé que eso terminaría en una polémica", sostuvo la futura ministra de Interior, quien visitó un centro comercial en Vitacura.

Izkia Siches respondió a la "polémica" generada en redes sociales luego que visitara un centro comercial de la zona oriente de la Región Metropolitana.

A través de Instagram, la futura ministra del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Gabriel Boric realizó sus descargos, apuntando que "sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello".

En esa línea, sostuvo que durante las próximas semanas tendrá que asistir a dos matrimonios, pero que debido a su reciente embarazo "mi cuerpo cambió y mis vestidos habituales o no me entran o no me siento cómoda".

Por lo mismo, decidió concurrir a un centro comercial para poder comprar prendas de vestir para ella y su hija Khala.

Ministros de Boric se reunirán este lunes en La Moneda con actuales titulares de las carteras

" Por la pandemia no he ido mucho al mall, para evitar las aglomeraciones y además porque no dejaban probarse la ropa en ninguna tienda, pero ahora eso es más flexible. Habitualmente iba al Plaza Egaña que me queda mas cerca de mi casa y es amplio. En esta oportunidad como necesitaba un vestido de fiesta pensé en ir a un mall del sector oriente. Me levante tempranito, y me fui a Casa Costanera", agregó la ex presidenta del Colegio Médico.

"Jamás imaginé que eso terminaría en una polémica. Me pareció una buena idea ya que es abierto, tiene varias tiendas que podían tener vestidos (...) Con mi nuevo cuerpo necesito probarme la ropa antes de comprarla, todavía no logro achuntarle a mis tallas y cuando compro por internet no he tenido buenas experiencias", complementó Izkia Siches.