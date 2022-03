Jefa de bancada del PDG : “Corresponde la acusación (a Piñera), pero no sé si llegará a puerto”

Yovana Ahumada, diputada por Antofagasta, debuta en la política como líder de la bancada de siete integrantes y, en entrevista con T13.CL, manifiesta, ante la acusación constitucional contra el Presidente saliente, que se debe discutir un mecanismo “efectivo” para sancionar a autoridades que no cumplan con su deber, pues, señala, no cree que la ofensiva llegue a puerto. Aquí también marca la línea de lo que será la llamada “bancada neutra” del Partido de la Gente.

Yovana Ahumada (49) es antofagastina y debutará en la política de la mano del Partido de la Gente (PDG), siendo jefa de la bancada de siete integrantes. Fue electa diputada por su región y, asegura, intentará cumplir el “mandato” de la gente, es decir, según expresa, priorizar ante todo las necesidades de sus votantes. Tiene estudios de técnico agropecuario en Magallanes, pero no los culminó. De ahí en adelante, emprendió y, luego del estallido social, incursionó en la política como vicepresidenta de Mujeres en el entonces Movimiento de la Gente que luego mutó como partido político oficialmente.

La parlamentaria electa delinea lo que será la bancada de la colectividad que, dice, es más que Franco Parisi -candidato presidencial del PDG que obtuvo la tercera mayoría nacional en la elección-. En ese sentido, Ahumada afirma que harán política de una forma inusual: “Esta no será una bancada ni de derecha ni de izquierda, será una bancada de la gente. Vamos a ser una bancada propositiva, es decir, vamos a trabajar en propuestas pensando en la gente y vamos a aprobar o rechazar los proyectos de ley de acuerdo a lo que sea bueno para la gente”.

—Si no hay una postura de derecha o de izquierda, ¿cómo se van a relacionar con el resto de los partidos?

—Nosotros vamos a conversar, nosotros no seremos una piedra de tope, somos dialogantes, intentaremos llegar a acuerdo y, por supuesto, colocando primero las necesidades de la gente.

—Es nuevo que un partido en el Congreso no se domicilie políticamente, ¿no cree que hay riesgo de que los tilden de oportunistas?

—Nosotros no nos encasillamos, nosotros vemos más allá, nos preocupamos de que las propuestas, las ideas, las necesidades de la gente estén por sobre un color político o por sobre un partido político. Eso hará una gran diferencia.

—¿Se van a definir al menos como opositores, dado que no son parte de la coalición gobernante?

—Nosotros no somos ni de oposición ni de gobierno. No somos ni de izquierda ni de derecha. Nosotros no haremos política como se está acostumbrado desde hace muchos años, nosotros estamos para proponer y trabajar. Entonces, si el gobierno propone un proyecto de ley que va en beneficio de la gente, nosotros vamos a apoyar. Si nos quieren catalogar de gobierno, bueno, seremos gobierno, pero también seremos de oposición si es que ellos presentan un proyecto que va en contra del beneficio de la gente. Vamos a votar en contra o vamos a presentar indicaciones, pero no nos pueden catalogar de oposición, porque no lo somos, tampoco de gobierno.

—¿No teme entonces que los tilden de oportunistas?

—Tenemos que darle la vuelta, integrar una mirada nueva a cómo espera la gente que un político se comporte. Nos pueden tildar de oportunistas, nos pueden decir que somos de oposición, de gobierno, pero nosotros tendremos altura de miras, la gente está esperando que nosotros trabajemos en pro de las necesidades de la gente. Que nos digan oportunistas será parte de un juego político, porque nosotros hemos llegado acá porque la gente necesita sentirse representada, necesita que trabaje por la mayoría de los chilenos, que legisle bajo esa misma línea y no de unos pocos como se ha hecho hasta hora.

—El hecho de que estén votando en el Congreso según el caso a caso, ¿cómo manejará el orden en la bancada?

—Siempre buscaremos el diálogo, coordinarnos y llegar a acuerdos en la interna. Nuestra diferencia es que nuestro partido no nos obliga ni nos castiga, tampoco nos ordena. Nosotros dialogaremos, trataremos de llegar a acuerdo, analizamos y siempre estaremos en esa línea y eso hará la diferencia. No vamos a castigar a alguien por votar distinto luego de intentar haber llegado a un acuerdo, nadie lo va a echar del partido ni lo va a llevar al tribunal.

Agencia Uno Lee También > Bancada “neutra”: El rumbo que busca tomar el PDG sin “casarse” con la derecha ni la izquierda

—¿No hay aprensión a que se transforman en un bancada apetecida y que entonces se produzca esto del ‘pirquineo’?

—Sabemos que puede ocurrir, pero no, nosotros somos distintos. No vamos a castigar a nadie si no lo convence nuestra propuesta.

—¿Qué tan complejo será desprenderse de la figura de Franco Parisi?

—Franco tiene un liderazgo natural y tiene historia anterior al Partido de la Gente, es un tremendo profesional, un economista que ha hecho grandes aportes. Malamente han dicho que el Partido de la Gente es el partido de Parisi, pero nosotros somos mucho más que Parisi, nosotros representamos a mucha gente. Nuestra gente lo tiene claro, pero el resto se va a ir dando cuenta de que somos mucho más.

—Yendo el fondo, ¿qué opinión tiene del programa de gobierno de Gabriel Boric?

—Se dijo que iban a empezar con una reforma tributaria, pero creemos que primero hay que analizar qué es lo que se va a proponer. De la reforma tributaria a mí me preocupa si vamos a generar recursos y que esos recursos vayan realmente como beneficio a las personas. ¿Para qué vamos a generar más recursos si no sabemos dónde van a ir a parar? Ahí nosotros vamos a estar analizando la propuesta concreta. Cuando hablamos con el Presidente electo le dijimos que, para nosotros, el tema de la seguridad era una urgencia nacional.

—A priori, ¿rechazarían algún alza de impuestos?

—Tenemos que analizar primero qué se quiere hacer y de la forma que se quiere hacer. Esperamos sí que haya beneficios reales a las personas, como por ejemplo, devolución de impuestos de medicamentos, analizar los impuestos de la canasta básica, impuestos a los combustibles. Hablemos de impuestos reales, específicos, que vayan en beneficio directo a las personas.

—¿Usted avizora que este gobierno tendrá una gestión compleja dada la diversidad de su coalición? ¿Esa tensión entre partidos oficialistas puede llegar al Congreso?

—Espero que no. Espero que haya altura de miras, ellos siempre han dicho que su preocupación es la gente y yo creo que debiera ser así. Por nuestra parte, nosotros vamos a estar siempre dialogando, de ellos dependerá cómo quieren relacionarse con nosotros. Nosotros no estamos con una predisposición.

—Franco Parisi le entregó su apoyo a José Antonio Kast para segunda vuelta, ¿cómo votó el PDG en segunda vuelta el PDG?

—Nosotros siempre hemos respetado la libertad de todos nuestros adherentes y cada uno votó a conciencia, todos votamos por lo demás. Franco Parisi cumplía con todas nuestras expectativas y la de muchos chilenos, no olvidemos que fue la tercera mayoría y votamos pensando en lo mejor para Chile. Cumplimos nuestro deber cívico, nada más que decir.

—¿Por quién votó usted?

—El voto es secreto, no corresponde.

Plebiscito de la Convención: “No debemos anteponernos, se ve mal”

—¿Cómo ve el devenir de la Convención Constitucional? Hay tensión entre las izquierdas y la derecha está en la irrelevancia.

—Uno ve un panorama complejo. Nosotros no tenemos representatividad en la Convención, pero siempre hemos esperado que se llegue a consensos, que se escuchen a todas las partes, porque cuando tú estás tomando decisiones para un país todos los entes deben estar involucrados. La gente tiene que tomar decisiones para votar informada, la gente debe involucrarse y estar informada. El panorama ha ido cambiando, si bien al principio había una creencia que de aquí iba a salir algo maravilloso -que es lo que la gente está esperando- ahora ha habido situaciones que hacen dudar a la gente. Nosotros creemos que este es un proceso democrático y que debe culminar como corresponde, como está estipulado, y veremos al término si cumple o no con lo que se solicitó.

—¿Cómo ve la idea de la unicameralidad y la eliminación del Senado?

—Hay que analizar ahí el costo de lo que significa, porque si bien se habla de que solo habrá una Cámara, se dice también que habrá representatividades regionales -es decir en vez de una vamos a tener 16-, a mí, más que la forma, pienso que, bueno, si el Senado no cumple una finalidad, bueno, veamos qué debe hacer entonces, qué podemos para que pueda hacer mejor su trabajo. A mí me preocupa el tema de los recursos, porque yo puedo poner una idea, pero tengo que ver si efectivamente tengo los recursos para ver que se lleve a cabo después.

—Una parte de la derecha ya está instalando la idea de rechazar el nuevo texto constitucional, ¿qué le parece eso?

—No debemos anteponernos, se ve mal. Más que rechazar o aprobar, lo importante es que la gente esté informada, que efectivamente la gente conozca lo que está pasando, en qué le afecta un cambio o no en esta Constitución para que la gente pueda votar como corresponde, porque lamentablemente hemos perdido educación cívica.

—¿Ya tienen estipulado cuál será la primera iniciativa legislativa en la Cámara o acción comunicacional de la bancada?

—Sí, tenemos un par de cositas, pero nos reservamos esas ideas por ahora. Queremos llegar con algo diferente, que es lo que nos ha encargado la gente. Queremos generar cambios para todos los chilenos, en especial para las mujeres. Las mujeres necesitamos reivindicación, porque no tenemos igualdad de condiciones.

—¿Entonces el primer proyecto va a ir en línea con un proyecto de género?

—No exclusivamente. Tenemos un par de propuestas que incluyen a la mujer.

—Una idea que suena dentro de las bancadas debutantes es por ejemplo una acusación constitucional contra Sebastián Piñera por la violencia en el norte y en el sur, por parte del Partido Republicano. ¿La han podido analizar?

—Sí, estaríamos de acuerdo, creemos que corresponde, digamos. El tema es: ¿esta acusación va a llegar a puerto? Esta no sería la primera ni la segunda acusación, iríamos por una tercera. Podemos pensar en legislar y ver cómo una autoridad que no cumple con sus deberes puede ser sancionada de manera efectiva. Podemos ver otras vías -que no sea la acusación constitucional- que sean efectivas, porque o sino nos quedamos con las intenciones y pasa lo que pasa siempre: nada llega a ningún lado. Vemos difícil que llegue a puerto y creo que hay otras vías que debemos conversar para que esto no solo quede con la intención.

—¿Cómo se han dado las negociaciones en la Cámara en el marco del acuerdo administrativo?

—No puedo responder, porque estamos en las últimas conversaciones. Aún no hay nada cerrado, seguimos conversando. Creíamos que esto se iba a dilatar, pero no tanto. Hemos sido parte de la mesa de conversación tanto de la izquierda como de la derecha y no hemos cerrado nada. Hemos podido conversar sin ningún problema con ambos y, bueno, queremos participar y trabajar tranquilamente, tener los espacios que queremos.