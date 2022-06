Jouannet por violencia: "Si seguimos siendo permisivos, va a llegar a nivel de México y Colombia"

El ex intendente de La Araucanía y actual diputado apuntó a la ministra Izkia Siches, indicando que al "Ministerio del Interior no se viene a aprender", por lo tanto no se puede relativizar el tema de la seguridad y la violencia.

El diputado independiente y ex intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, se refirió a los hechos de violencia que no han cesado en la Macrozona Sur del país.

En este sentido, indicó en diálogo con Tele13 Radio que si se sigue siendo "permisivos" y se sigue dejando que pasen hechos de violencia, "la situación va a llegar a un nivel como México y Colombia".

" Estamos mexicanizando y colombianizando la violencia como ocurre en la región de la Araucanía, el tema de los sicariatos, acá hay gente que ha muerto por sicarios", señaló el diputado.

Por lo mismo, le pidió al gobierno que "sigan la línea del subsecretario Manuel Monsalve, y que la ministra Izkia Siches se deje asesorar por alguien que sabe un poco más que ella respecto a este tema, no le pedimos que sepa pero que por lo menos se deje asesorar".

En esta misma línea, apuntó a la titular de Interior, afirmando que al ministerio "no se viene a aprender", por lo que no se puede relativizar el tema de la seguridad y la violencia y, a su juicio la ministra Siches, lo ha hecho.

"Al ministerio del interior no se viene a aprender, cuando yo asumí como intendente nadie me esperó media hora porque en el fondo uno no viene a aprender, uno tiene que venir a trabajar, ejecutar y hacer política pública y el Ministerio del Interior es el ministerio de la seguridad, y el Ministerio del Interior no puede relativizar el tema de la seguridad y la violencia, y la ministra Siches a lo menos lo ha relativizado", expresó.

Y añadió: "Creo que un sector entró al gobierno pensando que esto era más fácil de lo que parecía, pero gobernar es complejo y ahí la contraloría social, que entre ellas está el periodismo, tiene que ser muy duro, porque los que nos dedicamos a la función pública, tenemos que resolver problemas y lo que no vemos, es que hay una cuestión integral".

Líderes de la CAM

El actual diputado independiente con cupo del Partido Radical, Andrés Jouannet, afirmó por otra parte, que "se corrió el cerco" donde el gobierno no ha reaccionado frente a las amenazas como la de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Lleitul y José Huenchunao.

"El Estado no reacciona, en este caso el gobierno, y para qué te digo el gobierno anterior, si esto creció en el gobierno anterior, 300% la violencia, 21 personas muertas, pero todos dicen esto viene de hace muchos gobiernos, pero no es tan así, porque en el gobierno nuestro de la presidenta Bachelet, cuando Jorge Burgos era ministro del Interior no murió nadie y nosotros no necesitamos a los militares en esa época, pero hicimos cosas concretas y no fuegos artificiales como el Comando Jungla", declaró.

Y agregó: "Aquí se empiezan a construir realidades que no lo son y de la Araucanía se construyen realidades y nos corren el cerco. [José] Huenchunao y [Héctor] Lleitul nos corren el cerco, porque cuando Lleitul dijo lo que dijo tampoco pasó nada".