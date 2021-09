Crisis migratoria: José Antonio Kast llega a Iquique y acusa "ineficiencia" del gobierno

El candidato presidencial llegó hasta el lugar donde se vive una de las más graves crisis migratorias de los últimos años en nuestro país y criticó al actual gobierno.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llegó hasta Iquique, donde se vive una importante crisis migratoria que se visibilizó el pasado fin de semana con violencia de parte de los ciudadanos chilenos en contra de los migrantes.

El aspirante a La Moneda se dio el tiempo para visitar Colchane, comuna fronteriza con Bolivia por donde han ingresado la mayoría de los migrantes venezolanos que protagonizan la crisis, además de Iquique, donde el pasado sábado un grupo de personas quemaron distintas pertenencias de migrantes.

“El tema de la migración es un tema que lleva muchos años sin solución. Lo que es nuevo es la ineficiencia que hemos visto por parte del gobierno”, dijo Kast en conversación con T13.

“Yo siempre he condenado la violencia, también la violencia que ocurrió en Iquique, eso nadie lo puede justificar. Claramente si las autoridades no enfrentan el tema como se debe enfrentar, haciendo un buen control de fronteras, o si las personas ya entraron teniéndola en condiciones razonables, esto tiene que enfrentarse. Y las autoridades no han sido capaces de solucionar un problema que es real”, añadió sobre los hechos del sábado.

El candidato de derecha se dio el tiempo también para criticar a otros candidatos presidenciales que han defendido el derecho a la migración y cuestionó también al anterior gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y al actual Gobierno de Venezuela, por la situación en el país caribeño.

“La última vez que estuve en Colchane me reuní con cerca de 60 o 70 migrantes y les señalé que nosotros no tenemos capacidad para seguir recibiendo personas y el problema hay que solucionarlo en el origen, que es Venezuela. Debe producirse un cambio en la dirección política y ellos coincidían en eso”, opinó.