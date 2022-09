Labbé (UDI): “Espero que nadie esté detrás de Pancho Malo, que sea una arrancada de tarros”

El diputado gremialista, en entrevista con Semana Política de T13 Digital, condenó las funas de Francisco Muñoz -los llamados 'patriotas'- a Javier Macaya y María José Hoffmann. “Yo creo que la UDI se tiene que querellar contra el señor Francisco Muñoz”.

“Yo soy patriota, de lomo y toro, fui militar, juré a mi bandera, hoy día yo pongo a Chile y a mis hijos por sobre todo, pero eso no me da derecho a encerrar a una persona”. Esas tajantes palabras dijo este lunes el diputado de la UDI, Cristián Labbé, en torno a las funas que han sufrido el presidente de su colectividad, Javier Macaya, y la secretaria general, María José Hoffmann.

Este domingo, previo a la entrevista de Mesa Central, de Canal 13, el senador Macaya fue increpado por un grupo de “patriotas” liderados por Francisco Muñoz, exlíder de la Garra Blanca, conocido por “Pancho Malo”. Las personas, que sostenían banderas en sus manos, además, impidieron el paso de Macaya, quien manejaba su automóvil personal. Durante la misma jornada, Hoffmann, en una actividad personal, también fue fustigada por Muñoz.

“Si el señor Francisco Muñoz no está de acuerdo con los planteamientos de la UDI, encabezada por su presidente Javier Macaya, que pida una reunión. Yo personalmente feliz de juntarme con él y con todo lo que él representa, pero hoy lo que no podemos hacer es encerronas, cuando las estamos condenando”, agregó el diputado Labbé, en entrevista con Semana Política de T13 Digital.

En ese sentido, el parlamentario recalcó: “Que un senador de la República no se pueda desplazar a una entrevista, porque hay un grupo minoritario que no piensa como él, es de total bajeza, es no entender lo que hoy Chile quiere, porque hoy Chile no quiere polarizaciones”.

Al tiempo que Labbé afirmó que “el señor Francisco Muñoz hoy está siendo odioso, está imponiendo sus ideas, su filosofía, de manera agresiva, verbalmente. Yo condeno eso”.

Consultado sobre si la UDI debe querellarse por estos hechos, respondió: “Absolutamente, lo que no podemos hacer es mirar hacia el lado y empezar a normalizar esto. (…) Yo creo que la UDI se tiene que querellar contra el señor Francisco Muñoz, porque no puede ser que cuando una persona piense distinto se tenga que encontrar con una funa”.

Agencia Uno - Diputado Francisco Undurraga, archivo Lee También > Diputado Undurraga (Evopoli) se suma a condenas por "apriete" de "Pancho Malo" a Javier Macaya

Finalmente Labbé dijo que no cree que Pancho Malo tenga vínculos con el Partido republicano. “El Partido Republicano debe condenar, toda la clase política debe hacerlo. No creo que Pancho Malo esté financiado ni sea parte articulada del Partido Republicano, yo conozco a los Republicanos, ellos tienen su forma de pensar y desde el Congreso y otras plataformas siempre están dispuestos al diálogo. Espero que nadie esté detrás de Pancho Malo, que sea una arrancada de tarros de este señor con algunos fanáticos que hoy no entienden que el mundo no se mueve por fanatismos sino por sensatez.

TPP-11: “Los votos para aprobar deberían estar”

El diputado Labbé, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, también se refirió a la discusión del TPP-11, que se votará este miércoles en el Senado.

“Los votos para aprobar el TPP-11 deberían estar, ahora, los votos de la derecha siempre han estado para el TPP-11; lo que tenemos que ver es si hoy el oficialismo va a tener y va a contar con los votos para este tratado que es tan importante para la economía. Esto puede dar tranquilidad a la economía del país”, dijo.

Y precisó: “Esperamos que las ideologías las dejen de lado y sean capaces de ver el bien común y hoy día aprueben el TPP-11, no lo saquen de la discusión, y lo aceleren, quisiera decir que a lo mejor el gobierno está teniendo un poquito de sentido común y un poquito de sentido patriótico y un sentido económico para poder ayudar a todas las familias”.