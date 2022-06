Leonardo Soto: "Después del 4 de septiembre habrá que hacer un ajuste al gabinete"

El diputado del PS se refirió en T13 Noche al trabajo de la Convención Constitucional, donde manifestó que "yo no puedo evaluar positivamente los errores no forzados de los convencionales constituyentes".

Las últimas encuestas de opinión han revelado una caída en la aprobación al Presidente Gabriel Boric. Esto generó que algunos parlamentarios de la exConcertación propusieran un eventual cambio de gabinete.

La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, se refirió a estas peticiones y afirmó que "siempre puede ser mejor. Todas las cosas, todos los equipos son perfectibles en sus acciones. No tengo ninguna duda de que hay ministras o ministros que podrían hacer aportes más significativos al avance del proyecto y el programa de gobierno y que deberían salir mucho más a la calle, mucho más a terreno desde el punto de vista de la acción política diaria”.

Por su parte, el Presidente Boric afirmó que "siempre vamos a estar evaluando nuestro desempeño como Gobierno, como corresponde. Las designaciones, cambios de gabinete u operaciones de esas características, son exclusivas y excluyentes del Presidente de la República y esas no se comunican por la prensa".

El diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, conversó sobre este y otros temas en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci.

El parlamentario fue consultado sobre si sería positivo realizar este eventual cambio a dos meses del plebiscito de salida, a lo que comentó que "yo creo que un cambio de gabinete en estos momentos podría ser incluso un retroceso o un problema mayor para el Gobierno. Hoy en día creo que de integrarse nuevos ministros al gabinete, podría significar un rodaje que aumentaría los errores".

"Yo prefiero que con el elenco que tenemos como ministros, que están todos mejorando su desempeño, podamos enfrentar lo que viene", indicó.

"Sin duda, después del 4 de septiembre habrá que hacer un ajuste al gabinete para enfrentar la nueva etapa que se iniciará en el país, según los resultados del plebiscito", señaló.

Discusión para bajar a 4/7 el quórum de la Constitución actual

El diputado fue consultado sobre si se uniría a la propuesta de los senadores de la DC de bajar el quórum de la actual Constitución a 4/7 en caso de que gane el rechazo

"Yo creo que el Gobierno tiene que ser absolutamente pragmático y tiene que hacer todo lo necesario para enfrentar las incertidumbres que vienen asociadas al proceso constituyente, atendiendo los temores de la gente, incluso los malestares", indicó.

"Por eso, yo no descarto ninguna alternativa que tenga acuerdo en el Congreso y en la sociedad, que signifique darle certeza a los chilenos al proceso que viene después del 4 de septiembre, sea que gane el apruebo o rechazo", comentó.

"Los socialistas estamos firmes por el apruebo, pero creo que tenemos que tomar todas las iniciativas políticas que le den certeza y tranquilidad a los chilenos para que se genere un espacio de futuro, de mejoramiento en la vida de los chilenos a partir de las decisiones constituyentes. En eso yo no descarto ninguna alternativa", aseguró.

Ceremonia de entrega oficial del borrador constitucional al Presidente Gabriel Boric

El 4 de julio se realizará la ceremonia de entrega oficial del borrador constitucional al Presidente Gabriel Boric por parte de la Convención.

Una de las polémicas que se desató las últimas semanas fue la disyuntiva de invitar o no a los ex Presidentes de la República al evento, quienes finalmente comunicaron que no asistirán.

Sobre este tema, el diputado afirmó que "yo no puedo evaluar positivamente los errores no forzados de los convencionales constituyentes. A todos nos parece absolutamente absurdo que se haya invocado razones de aforo en el evento de la entrega de la nueva Constitución para no invitar a los ex Presidentes de la República. Pero eso no esgrime invitar a personas que no han tenido un compromiso muy fuerte con este proceso constituyente".

"Por eso creo que este episodio revela los errores no forzados que han cometido frecuentemente algunos convencionales de la Convención Constitucional que han terminado dañando la percepción que tienen todos los chilenos de la nueva Constitución", indicó.

"La única buena noticia es que este tipo de errores, que van contra del sentido común popular, van a terminar con el fin del proceso constituyente este 4 de julio. De ahí en adelante será la ciudadanía estudiará el texto de la nueva Constitución", agregó.

Finalmente, el diputado afirmó que espera que la ciudadanía apruebe el borrador constitucional el 4 de septiembre "por el futuro de Chile".