Lista del Pueblo presenta a Diego Ancalao como su candidato presidencial

El candidato mapuche derrotó a Soledad Mella e Ingrid Conejeros en la consulta que se hizo al interior de la colectividad.

Esta mañana, dirigentes de la Lista del Pueblo presentaron a Diego Ancalao como el candidato presidencial de la colectividad, luego de ser el postulante que más patrocinios consiguió a través de la plataforma del Servel.

Los dirigentes de la agrupación indicaron que en el proceso participaron 3.572 personas a nivel nacional, y quedaron en el camino Soledad Mella e Ingrid Conejeros luego de no conseguir la mayoría de respaldos.

Durante su presentación en el Cerro Santa Lucía, o Huelén, la vocera de la Lista del Pueblo, Verónica Guzmán, señaló que "el ganador es Diego Ancalao Gavilán, que vivió parte de su niñez en el Sename. Hijo de campesino y weichafe mapuche del Lof Ancalao. Ahora tenemos la misión de apoyar a Diego en su lucha para ser el primer presidente mapuche de Chile".

Por su parte, el propio Ancalao sostuvo que "nosotros estamos aquí para construir un nuevo proceso democrático, para sanar las heridas en todos los procesos sociales y para cambiar Chile, más allá de los errores u omisiones que hayan cometido todos en Chile".

Consultado sobre los conflictos internos de la agrupación, por los que se bajó el candidato presidencial Cristián Cuevas, Ancalao sostuvo que "yo no tengo ninguna diferencia con nadie. Desconozco los procesos anteriores. Lo único claro hoy día es que el proceso ciudadano de selección de un candidato presidencial en la Lista del Pueblo la ganamos nosotros y el llamado es amplio a todos los independientes a que no tengamos diferencias. Nuestros adversarios son los grupos de poder y no los grupos independientes".

En esa misma línea, afirmó que "todos esos problemas son solucionables. Lo que no tenemos aquí es financiamiento de grupos económicos como Soquimich, como Penta, como Corpesca. Hay que tener claro que somos un movimiento social, que hemos cometido errores tal vez, pero que nunca hemos sido financiados ni hemos trabajado para los grupos que han dividido y empobrecido a Chile".