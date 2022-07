Luisa Durán y críticas a Ricardo Lagos: "Me ha dolido mucho y me ha dado mucha rabia"

La ex primera dama además aseguró que "de los propios militantes de la Concertación, no ha habido ningún interés especial en defender su figura y la figura de ellos mismos".

La ex primera dama y actual esposa del ex Presidente Ricardo Lagos, Luisa Durán, se refirió a la contingencia política durante una entrevista concedida a Revista Ya.

Durán fue consultada sobre si ha sentido muestras de ingratitud respecto de la figura de Lagos y de su gobierno, ante lo que señaló que " sí, ha faltado nobleza . Mucha".

Agencia Uno - Ricardo Lagos Lee También > Lagos critica a la Convención: "No debieron ser tan partisanos"

"Yo creo que su figura no ha sido apreciada como debía. No se trata de que tengamos que tener aplausos, pero creo que no ha habido, desde el punto de vista de los propios militantes de la Concertación, ningún interés especial en defender su figura y, de paso, la figura de ellos mismos", añadió.

En esa misma línea, aseguró que "todos ellos tuvieron cargos durante el tiempo de la Concertación y, por consiguiente, si había cosas que criticar debieron haberlas tratado . Y no haber estado ayudando a tirar... Ha sido duro, muy duro. A mí me ha dolido mucho y me ha dado mucha rabia".

También se le preguntó sobre qué cosas le han dado rabia, ante lo que afirmó que "a veces son palabras. De partida, la cantidad de gente que piensa que somos ricos, que hemos robado. ¡Pero eso ni me importa, no leo Twitter! Los hijos me cuentan, yo no tengo tiempo para leer leseras".