Manifestaciones de comités de vivienda se registraron tras pauta de Presidente Boric

En la instancia, el senador Juan Luis Castro (PS) lamentó lo sucedido y apuntó que "hubo boicot de parte de algunos sectores adversos al gobierno".

Una serie de manifestaciones ciudadanas se registraron durante y después del punto de prensa que esta tarde encabezó el Presidente Gabriel Boric en el Hospital Félix Bulnes en Cerro Navia, región Metropolitana.

Durante su discurso, donde anunció el término del copago para los beneficiarios de los tramos C y D de Fonasa, se escuchaba de fondo una serie de consignas relacionadas a diversas causas.

Una de las que se oyó claramente fue cuando se gritaron consignas políticas, llamando a votar 'Apruebo' en el plebiscito del 4 de septiembre. "Está hablando el Presidente, cállense", se escuchó decir a una de las asistentes del acto.

En tanto, casi al final, otro grupo de personas se manifestaron por otras causas, como comités de vivienda y gente pidiendo mejores condiciones laborales.

El senador Juan Luis Castro (PS) , tras la actividad, se refirió a las protestas, lamentando lo sucedido. "Yo lamento que haya algunas personas, creo yo algunos inducidos y otros desubicados, que hicieron protestas en un momento que no correspondía sin dejar hablar al Presidente. Me parece que eso no debiera ocurrir, pero lo importante es que el anuncio ya está y hay gratuidad en salud pública", expresó.

Y finalmente agregó: "Yo creo que hubo boicot de parte de algunos sectores adversos al gobierno, no sé quiénes son, pero se notó una acción premeditada".