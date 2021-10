Manuel José Ossandón criticó a Sebastián Sichel: "Su equipo es bastante amateur"

El senador RN, Manuel José Ossandón, afirmó que el candidato presidencial se equivocó en su discurso, ya que su equipo de comunicaciones no está preparado para enfrentar el desafío presidencial.

El senador RN, Manuel José Ossandón, fue el invitado de este martes en Teletrece Noche. El político fue entrevistado por el periodista Álvaro Paci, conversación donde abordaron dos temas de la contingencia nacional.

Sobre el cuarto retiro de las AFP, Ossandón afirmó que votará a favor si "se hacen las modificaciones correspondientes para que la iniciativa no dinamite toda la economía chilena".

Sobre el dinero que se podría retirar, el senador explicó que "hay que llegar a un acuerdo por el monto, si se pagan impuestos y de qué valor hacia adelante. También se debe conversar el tema de las rentas vitalicias, que es algo diferente".

Ossandón aseguró que "todo el mundo sabe que esta es una mala política pública, pero por otro lado no hay crecimiento económico sin paz social".

La visión de Manuel José Ossandón sobre los candidatos presidenciales 2021

En relación a los candidatos al sillón presidencial 2021, el senador afirmó que ha visto en los programas de Boric y de Kast que "hay bastante improvisación, porque es evidente que jamás imaginaron que iban a estar en esta situación".

Sobre el candidato Sichel, dijo que "es lejos el más preparado para la próxima etapa como persona. Creo que se equivocó en su discurso, su equipo es bastante amateur".

Sobre José Antonio Kast, opinó que "es más moderado de lo que aparenta. Él fijó una estrategia con la dureza sabiendo que no tenía ninguna posibilidad y se empezaron a abrir oportunidades".

Ossandón criticó a Gabriel Boric y José Antonio Kast. "Hay que hacer un llamado a que Boric se baje del árbol y a Kast que salga de su zanja. Hemos visto cosas que tienen que revisar y ser más moderados", afirmó.

Para finalizar, al ser consultado por quién votará, respondió que "el voto es secreto. No me he puesto en el escenario de segunda vuelta entre Boric-Kast, en ese minuto lo pensaré".

