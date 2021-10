Ossandón aclara sus dichos por inacción de Carabineros: Acusa "falta de legitimidad en la calle"

El parlamentario aseguró que funcionarios de la institución policial le han comentado que no se defienden de los ataques para no "arriesgar sus carreras".

El senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió a sus dichos emitidos luego del aniversario del 18 de octubre, en los que indicó que funcionarios de Carabineros estuvieron escondidos mientras ocurrían hechos de violencia porque "tienen la orden de no actuar" .

En conversación con Bienvenidos, al parlamentario se le consultó por sus palabras y por su fuente de información para realizar la aseveración.

"Usted sabe que no puedo revelar la fuente porque son carabineros de a pie. Yo he salido, he caminado siempre. Esa noche (el aniversario del 18 de octubre) salí", indicó Ossandón.

Respecto a lo que le comentaron los funcionarios policiales, afirmó que "un suboficial me dijo 'oiga, si yo hago algo, y cualquier cosa que me equivoque, me dan de baja. Y me quedan poquitos años para jubilar. Yo no voy a arriesgar mi carrera ni mi familia'".

A continuación, señaló que "otro funcionario me dice 'Carabineros compró miles de pistolas eléctricas y están guardadas'. Me dijo 'vaya como senador y pida que le den listado de la cantidad de armas que están compradas'".

"¿En qué país del mundo se puede atacar un cuartel de policías, cansarte de atacarlo y después que te cansaste de atacarlo caminas 30 metros y quemas el Registro Civil? ¿Por qué los carabineros no salieron a repeler el ataque? Porque no pueden disparar . Lógico", sostuvo el senador.

Del mismo modo, hizo un llamado a "hacer un acuerdo nacional y político. Porque los carabineros no tienen legitimidad en la calle porque la perdieron por la corrupción de los jefes".