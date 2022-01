Marcel y nuevos retiros del 10% de las AFP: "Nos encargaremos de no llegar a ese punto"

El próximo ministro de Hacienda de Gabriel Boric señaló que "nuestra prioridad no es liquidar los ahorros, sino la reforma a las pensiones".

El próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la contingencia política luego de su designación como secretario de Estado por parte del Presidente electo, Gabriel Boric.

En conversación con Radio Cooperativa, el presidente saliente del Banco Central señaló en relación al nuevo gabinete que "lo importante es ver cómo va a funcionar un gabinete que tiene una composición diversa, personas que tienen distinto origen profesional y político, pero que todos tenemos una motivación común: que es el éxito del Gobierno, la realización de los objetivos que se ha planteado el Presidente Boric para su período".

Agencia Uno Lee También > Pamela Jiles acusa "portazo" de Mario Marcel al quinto retiro del 10% de las AFP

En relación a algunas críticas que ha recibido por parte de Pamela Jiles y Daniel Jadue por ser "defensor del modelo neoliberal", Marcel señaló que "yo siempre me he definido como socialdemócrata y las cosas que he promovido en mi desempeño en cargos públicos, fundamentalmente tienen que ver con la responsabilidad fiscal, tienen que ver con asegurar que existan los recursos para que se puedan cumplir los compromisos con la ciudadanía".

En relación a un eventual nuevo retiro del 10% de las AFP que ha sido anunciado por algunos parlamentarios, sostuvo que "debemos tener en claro que los retiros no están en el programa del Presidente Boric".

"Los retiros surgieron en un momento en que no había una respuesta apropiada del Estado en términos del apoyo a las familias que enfrentaban mayores dificultades. Pero ahora habrá un nuevo Gobierno, un nuevo escenario económico y nos encargaremos de no llegar a ese punto", añadió.

Finalmente, recalcó que "nuestra prioridad no es liquidar los ahorros, sino la reforma a las pensiones. En este proceso se debe sumar todo, incluido los ahorros previsionales".

Revisa también este video: