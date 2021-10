Caso Dominga: Ex ministro Mena pide que se firme decreto de área protegida

En diálogo con Tele13 Radio, el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, abordó el no avance del decreto que declara como área protegida a una zona de La Higuera, misma comuna donde se emplaza el proyecto minera Dominga y que a raíz de los Pandora Papers abrió un flanco de conflicto al Presidente Sebastián Piñera.

El ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, afirmó que "sería bueno" que el Presidente Sebastián Piñera firme el decreto que declara una zona protegida en La Higuera, Región de Coquimbo, "para demostrar que no hay conflicto" a raíz del avance del proyecto minero Dominga y las revelaciones de los Pandora Papers sobre el rol jugado por el mandatario.

Actualmente, se presentó una acusación constitucional contra el mandatario luego de las revelaciones de los Pandora Papers, en las que se entregaban nuevos antecedentes relacionados con la compraventa de la minera Dominga realizada entre la familia Piñera-Morel y la familia Délano durante el primer gobierno de Piñera en 2010

En diálogo con Tele13 Radio, Mena dijo que hace unos 10 años de trabajo "se hace una propuesta de área protegida con varias reuniones, actas de reuniones con informes científicos, consultorías, acuerdos del Gobierno Regional. Todo eso es parte de un expediente que se entrega al Ministerio de Medio Ambiente, hay una aprobación del Consejo de Ministros, que se requiere para el expediente, para firmar y lo que falta es -bueno, nosotros redactamos el decreto pero estaba para la firma de la Presidenta Bachelet- que se haga ese decreto con el trazado final y se firme".

"Esto es un proceso largo del cual queda una etapa final (…) y la pregunta más de fondo es por qué, si han pasado 1.300 días, no se ha firmado un decreto que cree esta área protegida en La Higuera", agregó.

Al respecto, apuntó que "nosotros no tuvimos un acuerdo en el trazado, eso está claro y documentado, y si hubiéramos tenido un par de semanas más habríamos llegado a un acuerdo, pero esto se realiza la última semana" del Gobierno de Bachelet.

"Efectivamente uno pensaría que un pingüino de Humboldt no necesariamente es más importante el 10 de marzo del 2018 que el 11 de marzo del 2018, con cambio de Gobierno, pero lamentablemente pareciera ser que así es, porque hay una aprobación el proyecto Dominga y hay un retraso en la firma de este decreto, que tiene que hacerse"

"Lo que importa es que no se ha avanzado en esa nueva protección y nada impide que se pueda hacer hoy día (…) lo importante es que se termine esa tramitación del área protegida, porque es lo que requiere la zona para asegurar la sustentabilidad de las actividades que se llevan a cabo en la zona", alertó.

Al ser consultado sobre por qué se le exige al Gobierno de Sebastián Piñera que tenga consenso para avanzar hasta firmar el decreto, pese a que en el segundo mandato de Michelle Bachelet no se hizo, Marcelo Mena apuntó que "si se hubiera firmado el decreto bastaría que el Presidente Piñera lo hubiera retirado de Contraloría, como lo hizo con otros , como con el plan regional de ordenamiento territorial o el del Parque Nacional Patagonia, para poder reingresarlo con su firma con un área menor para permitir la minería".

"No estamos hablando de esto por casualidad, estamos hablando porque hay una acusación constitucional donde hubo una firma de un contrato en el cual se pagaba al Presidente de la República por no haber firmado este decreto", cuestionó.

Más tarde, fue consultado sobre si le consta que hay un pago de por medio para no avanzar en la firma del decreto, Mena sostuvo que "hay un contrato que tiene una clausula que le va a pagar más si es que no hay protección a la zona, yo me refiero a los hechos no a las motivaciones", precisando que sería a "su sociedad de inversiones en su momento, a través de la cláusula número tres o dos del contrato".

"Estoy describiendo los hechos. Hay un contrato que se supo por los Pandora Papers, que dice que se le va a pagar más si no hay protección (…) Ha pasado mucho tiempo desde que se ingresó esta solicitud, desde el año 2010, y no ha habido avances en la zona", complementó.