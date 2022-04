María Luisa Cordero protagonizó tenso momento con Maite Orsini en la Cámara de Diputados

"Sucede que la diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada. Me dio susto porque venía absolutamente fuera de control", denunció la diputada durante la jornada de este martes.

Este martes, las diputadas Maite Orsini y María Luisa Cordero protagonizaron una tensa discusión en la Cámara de Diputados.

El hecho ocurrió cuando los parlamentarios discutían en sala un proyecto de la diputada Orsini, el que sanciona el acoso sexual e incorpora perspectiva de género en Bomberos de Chile.

El plena sesión, el Partido Republicano manifestó indicaciones que a juicio de la parlamentaria de RD cambiaban la propuesta que estaba presentando.

Cuando le tocaba el turno de hablar al diputado Johannes Kaiser, María Luisa Cordero pidió la palabra a través de un punto de reglamento para denunciar un violento hecho que habría sufrido por parte de Maite Orsini.

"Sucede que la diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada. No le dije nada más de que si ella creía que esto era una discoteca . Yo no conozco las reglas del juego acá dentro, salvo las reglas del juego de seres humanos. Me dio susto porque venía absolutamente fuera de control", aseguró.

Antes de terminar su intervención, María Luisa Cordero aseguró que "me acaba de tratar de vieja loca".

Luego de su intervención, la diputada Claudia Mix, que presidía de testera, manifestó que "referirse a la diputada como la niñita que va la discoteque tampoco es la mejor forma. Sugiero que mantengamos el orden”.

María Luisa Cordero respondió a las palabras de la parlamentaria asegurando que "hay un mínimo respeto de los silencios y los espacios de todos. Pero si es la costumbre, vaya. ¿Qué le vamos a hacer?”.

La diputada DC utilizó su Twitter para referirse a este suceso, donde manifestó que "en el Congreso hay personas que no respetan la trayectoria y el pasar de los años y mucho menos respetan el pensar diferente de otras personas".

"Hoy fui víctima de la violencia desmedida e intolerante, atacada con gritos y descalificaciones a punto de ser bofeteada por una diputada que se encontraba fuera de sí misma".

La diputada afirmó que "el incidente ya se encuentra en proceso de ser ingresada a la Comisión de Etica".

"Les aconsejo que nunca callemos por nuestros ideales, nunca dejemos de reflexionar, aprender y aportar con nuestras vivencias del día a día. Somos y seremos siempre importantes para el avance de nuestro país y no podemos permitir que alguien nos pase a llevar", finalizó.

Por favor, juzguen Uds. Hoy fui objeto de la furia de una diputada. Sepanlo ahora, no me callaran!! https://t.co/QF4O1Mx8zg pic.twitter.com/CwkF5ilgZ1 — Dra. Maria Luisa Cordero (@DraMLCordero) April 20, 2022