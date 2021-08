[EN VIVO] Matrimonio igualitario: Comisión de Constitución de la Cámara inicia tramitación

En la instancia se encuentra exponiendo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y representantes de Fundación Iguales y el Movilh.

Este jueves comienza la tramitación del proyecto de Matrimonio Igualitario en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno, luego de la última cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera en la que anunció que el Ejecutivo impulsará la creación de la nueva normativa.

A su vez, no se ha podido contar con el respaldo de todo el oficialismo debido a que algunos parlamentarios han anunciado que no respaldarán la iniciativa de ley. No obstante, el proyecto ya fue aprobado por el Senado y debe ser ratificado por la Cámara Baja.

Puedes ver la sesión de la comisión a continuación: