Mauricio Daza y posible candidatura de Rodrigo Peñailillo al Senado: "Me parece impresentable"

"Lo que uno espera de un dirigente político es mucho más que no sea condenado penalmente por determinado delito. Se espera un estándar de probidad y transparencia", señaló a T13 Noche el constituyente y ex abogado querellante del Caso SQM.

En conversación con T13 Noche, el constituyente por el distrito 28 y ex abogado querellante del caso SQM, Mauricio Daza, analizó lo que ha sido el trabajo de la Convención Constitucional.

Daza considera que la Convención ha ido "de menos a más" y que con la conformación propia de la instancia "ya estamos encaminados a un trabajo más concreto".

El abogado se refirió a las polémicas que han rodeado a la Convención, como también a la mesa directiva, señalando que "todas las polémicas que se vinculan con asuntos de la contingencia le hacen mal a convención y desvían su atención (...) Hay que sacar la Convención de la lógica político-electoral y tratar de centrar su labor en analizar los temas de fondo".

Sobre el rol de la Lista del Pueblo en la Convención, señaló que "en contra de lo que mucha gente puede pensar, ha hecho propuestas bastante consistentes" y que "no es una tropa de personas que vinieron de una barricada a la convención constitucional".

En relación al quórum de 2/3 para la aprobación de normas constitucionales, Daza se mostró favorable, asegurando que "eso le dará estabilidad a las normas".

Caso SQM:

Daza, como ex abogado querellante en el caso SQM, se refirió a la decisión por parte de la Fiscalía de no perseverar contra 34 personas investigadas por dicho caso.

Al respecto, el abogado sostiene que "la labor de la Fiscalía ha sido deficiente" al momento de investigar y que la decisión "es una señal de impunidad muy fuerte que se le manda a la ciudadanía (...) Muchas de estas causas, la gran mayoría, sobre todo en SQM, se han cerrado de manera muy rápida y anticipada sin esclarecer toda la verdad de lo sucedido".

Respecto a la posibilidad de que el ex ministro de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, -investigado precisamente por el caso SQM- pueda postularse como candidato al Senado, Daza lo calificó como "impresentable".

"Me parece impresentable (...) Lo que uno espera de un dirigente político es mucho más que no sea condenado penalmente por determinado delito. Se espera un estándar de probidad y transparencia que yo creo que Rodrigo Peñailillo no lo ha cumplido durante su ejercicio en la función pública", decretó.