Miguel Ángel Aguilera ante la Fiscalía: "Me interesa destacar que yo fui el mejor alcalde de la RM"

Por Carolina Acuña y Patricio Nunes

Fue el 21 de septiembre pasado cuando el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera declaró ante el Ministerio Público en el marco de la investigación en su contra en la que fue formalizado por los delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La diligencia se concretó cuando ya se cumplen casi dos meses desde que el ex jefe comunal cumple la cautelar de prisión preventiva en el centro penitenciario Santiago 1.

Según antecedentes de la investigación, Aguilera registraría un total de $283 millones en depósitos en efectivo y fue justamente este, uno de los temas centrales a lo largo del interrogatorio que se extendió por varias horas. Es la primera vez que Aguilera accedió a declarar ante la fiscalía en un interrogatorio que quedó plasmado en trece páginas a las que T13 tuvo acceso.

"En relación con la imputación por enriquecimiento ilícito que se me hace, señalo que son mías las cuentas que se indicaron en la formalización, donde se indican una serie de depósitos en efectivo por caja entre los años 2013 y 2017 (...) En cuanto a las personas que efectuaban esos depósitos , debo decir que era yo mismo o bien personas a quienes yo encargaba hacerlos con dinero que yo les entregaba; esto último debido a que no tenía tiempo suficiente para trámites bancarios atendidas mis funciones de alcalde", dijo Aguilera en ese punto y agregó: " me interesa destacar que yo fui el mejor alcalde de la Región Metropolitana, de acuerdo a la intendencia , según el parámetro de las altas inversiones efectuadas en San Ramón y al aumento sostenido de la calidad de vida, durante un periodo determinado".

Aguilera depósitos y Roberto Martínez: " Debo decir que esta persona nunca fue de mi confianza"

Fue cuando justificaba ante la fiscalía los millonarios depósitos en su cuenta , cuando el exalcalde, hoy tras las rejas, mencionó a Roberto Martínez, ex jefe de seguridad de la municipalidad y exadministrador de campaña que, además, fue condenado por compra de municiones a Jorge "Chino" Pinto, conocido narcotráficante de la población La Bandera.

"Respecto a quienes eran las personas que efectuaban estos depósitos por encargo mío en mis cuentas , se trataba de diversas personas entre las que recuerdo a mi secretaria, Érika Meléndez; un ex funcionario municipal de nombre Daniel García, mi hermana Mónica Aguilera, Ángel Omerovich y otras que no recuerdo ; en general, se trataba de personas de confianza, aunque hay una excepción referida a la persona de de Roberto Martínez, en un momento que yo necesité hacer giros al extranjero que ni Daniel García ni mi secretaria manejaban por lo que recurrieron a él dada su experiencia como mecánico en aviones, sin embargo, a la larga terminó efectuándolos vía Western Union por unos 3 millones. Debo decir que esta persona nunca fue de mi confianza".

Préstamos y la costumbre del redepósito

En su declaración, Aguilera indicó, además, que parte de los re -depósitos registrados en sus cuentas bancarias correspondía a dineros obtenidos por préstamos solicitados a su círculo más cercano.

"En cuanto a los re-depósitos, o esta costumbre de girar y volver a depositar dinero en mis cuentas, se explicaba porque en el primer semestre de 2014 yo obtuve la pre aprobación de un crédito hipotecario (...) para adquirir mi casa en la comuna de La Reina. Según lo que me señaló mi ejecutivo de apellido Cabello, yo debía tener un saldo de al menos $60.000.000 en mi cuenta previo a la firma de la promesa para demostrar liquidez. Esa es la razón por la cual yo necesitaba mantener altos saldos mensuales o bimensuales en mi cuenta corriente (...) En cuanto al otro origen señalado de mis ingresos, justificado en préstamos que me hacían personas cercanas, se explican por el mismo motivo de la necesidad de mantener un alto saldo en mi cuenta corriente, y así dar seguridad al banco para que me otorgue el crédito", dijo.

Y aseguró: "Yo le pedí dinero a distintas personas, entre ellas que recuerdo a mi secretaria en un par de oportunidades, a quien debo decir que aún no le devuelvo dinero alguno y cuyo monto total no recuerdo. Con mi secretaria teníamos mucha confianza y tendré que esperar a que termine esta situación por la que atravieso para pagarle. Respecto a estos préstamos tampoco se firmó ningún papel por lo que no hay respaldo alguno para ella al momento del cobro".

También mencionó a su hermana, Mónica Aguilera y los depósitos en efectivo por más de $11 millones. "Corresponden-dijo- a dinero que ella me prestó. Tampoco se los he devuelto y no hay papeles firmados atendido que somos familia (...) A su pregunta, el crédito hipotecario de la casa de La Reina fue otorgado en marzo de 2016, sin embargo, existen operaciones bajo el modelo de re depósito entre mis cuentas con posterioridad a eso. Aquello se debe a que yo mantuve la costumbre de volver a depositar lo que no usaba luego de haber hecho algún giro", indicó.

Al final su interrogatorio, Aguilera hizo un alto para subrayar lo siguiente: "Quiero agregar que en su momento denuncié a diversas bandas de micro y narcotraficantes de San Ramón ante este Fiscalía Sur para lo que se me dispuso incluso medidas de seguridad por intermedio de la policía, las que acepté y agradecí, en cuanto a las rondas domiciliarias y llamadas telefónicas, pero preferí no aceptar la escolta por ser muy intrusiva. A su pregunta, en cuanto a si el señor apodado "el Chino Pinto" participó de alguna manera en mi comando, debo decir que eso no es efectivo, tampoco Miguel Sánchez Yáñez", dijo, agregando: "jamás alguna de estas dos personas aportó dinero a mis campañas ni materiales".

Y sentenció: " Quiero agregar que debido a los años que pasé en clandestinidad durante la dictadura, mantengo ciertos comportamientos que quedaron arraigados en mi persona". Eso fue lo último que declaró Aguilera durante el interrogatorio, sin que quedara detallado lo que se refería específicamente. A las 21:32 horas concluyó la diligencia en la que también participaron funcionarios de la PDI.

Este viernes un nuevo capítulo se vivió en esta trama. El ex alcalde desde el interior de la cárcel participó en la audiencia solicitada por su defensa, sin embargo, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, desestimó la solicitud de los abogados y mantuvo su prisión preventiva.