Tribunal confirma prisión preventiva para exalcalde Aguilera

El ex jefe comunal de San Ramón está recluido en el penal Santiago 1 tras ser formalizado por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.

Por Patricio Nunes

La mañana de este viernes la jueza Mariela Hernández del 15º Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa de Miguel Ángel Aguilera que buscaba modificar la medida cautelar de prisión preventiva para el ex exalcalde de San Ramón.

Aguilera se encuentra recluido en el penal Santiago 1 desde el pasado 26 de julio, completando casi dos meses tras las rejas luego de ser formalizado por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.

El lunes pasado, el exedil habría prestado declaración por primera vez en la causa que llevan adelante los fiscales Víctor Núñez y Leonardo Zamora de la Fiscalía Metropolitana Sur, pero dicha colaboración no habría reunido el valor suficiente para cambiar su condición de reo.

A solicitud del Ministerio Público, el plazo de investigación fue prorrogado por 30 días más, aunque el abogado querellante en la causa, David Cabedo, sostuvo que es posible que se programe una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares por parte de los defensores del exvicepresidente del Partido Socialista.