Ministra Jara por rezagados en PGU: "La ley venía con una letra chica"

La secretaria de Estado explicó que la ley "corrió la línea de corte" del 90% de menores ingresos que recibiría el beneficio, y recalcó que buscan remediar esto a través de la reforma previsional.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a la polémica que ha surgido en los últimos días a raíz de los pagos de la Pensión Garantizada Universal.

En este sentido, la secretaria de Estado aseguró que "para los beneficios previsionales, se focalizaba a las personas y uno decía 'yo estoy en el 60% de la Ficha o del Registro Social de Hogares y voy a quedar'. Después, cuando se aumenta al 90%, las personas, con una legítima expectativa dicen 'si yo estoy bajo el 90%, también debería quedar'".

PGU: 322 mil nuevos beneficiarios recibieron el pago en octubre, pero aún hay rezagados

"Pero resulta que en realidad primero para pensiones se focaliza con un instrumento en particular, que es muy parecido al Registro Social de Hogares en todo caso, pero el problema es que esta ley de la PGU venía con una letra chica , que en realidad era bastante grande", añadió.

En este sentido, detalló que "lo que dijo fue 'no va a ser el 90% de la población, va a ser el 90% pero solo de las personas mayores'. Y como las personas mayores tienen menos ingresos que toda la población, la línea de corte se corrió".

"Y eso es lo que queremos cambiar del proyecto de ley, porque o si no se genera mucha frustración y muy legítimamente. Yo me he encontrado con muchos adultos mayores que me dicen por qué no voy a quedar. Y esas son las cosas que no podemos seguir repitiendo , porque le hacen mal a la sociedad y mal a la política pública porque se termina perdiendo la fe en el Estado", sentenció Jara.