Ministro Figueroa y rechazo de acusación constitucional en su contra: "Ahora estamos más aliviados"

El Ministro de Educación aseguró en conversación con Tele13 Radio que el rechazo fue una señal clara de que el país "está cansado de las discusiones estériles".

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, valoró el rechazo de la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputadas y Diputados y aseguró que, a su juicio, fue una señal de que el país "está cansado de debates estériles" .

"Lo que ocurrió ayer en el Congreso es una señal muy clara de que el país está cansado de discusiones y de debates estériles que frente a temas tan relevantes como la educación, no hay espacio para seguir entrampado en debates muy estériles y que tenemos que trabajar en conjunto para lograr ese objetivo", exoresó la autoridad en conversación con Tele13 Radio.

Por otro lado, se mostro aliviado del resultado, ya que ahora se podrá concentrar en lo verdaderamente importante para él, la recuperación del sistema educacional.

"Ahora estamos más aliviados porque en el fondo esto había quitado mucho tiempo y ahora vamos a poder volver a concentrar la energía en el trabajo que es el que más importa, seguir en la recuperación de nuestro sistema educacional", expresó.

Sobre la acusación en sí, Figueroa precisó que "todo el tiempo que hubo que dedicarle, y la votación, muestran que la mayoría de los diputados ha comprendido que aquí nosotros entre todos tenemos que sacar una tarea que es enorme y es tan importante que no podemos dedicarle un segundo más a un debate que no conduce a nada".

Y añadió: "La señal de ayer en el Congreso fue muy positiva porque la mayoría del congreso dice, ‘señores, esto es lo que hay que hacer, trabajemos en conjunto, no nos neguemos a la evidencia’ (...) la mayoría del Congreso ha ido entendiendo que hay que separar las cosas".

Finalmente, comentó que el Presidente Sebastián Piñera se mostró contento con la decisión, sobre todo "por la señal que se dio al país".

Reapertura de colegios en la RM

Un tema importante para el Ministerio de Educación es la reapertura de los colegios en el país. En este contexto, en la comuna de Santiago -que está en Fase 3- se proyecta la apertura de los primeros recintos educaciones para tres semanas más.

En relación a "este retraso", el titular de la cartera de Educación dijo que los colegios "debieran volver antes porque yo me junté con la alcaldesa de Santiago, ellos tienen 44 colegios y me dijo que en 19 tienen problemas, y parte de los problemas que tenían es que no tenían libros de clases, entiendo, el libro de clases es una herramienta súper importante, pero ¿es un obstáculo para abrir el colegio no tener libros de clases? Yo creo que no es un obstáculo".

Agencia Uno Lee También > Comienza postulación a colegios a través del Sistema de Admisión Escolar: ¿Cómo hacer el trámite?

Y agregó: "En el fondo cortémosla, avancemos (...) a mí lo que me angustia es que los que tienen que tomar decisiones, tienen que atreverse a tomar las decisiones, tienen que moverse y que hagan sus espacios de participación".

En esta línea valoró lo que está realizando el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic al abrir una serie de establecimientos educacionales en la comuna.

"Yo veo que el alcalde Vodanovic ahora está abriendo un colegio, me parece perfecto, pero metámosle un poquito de sentido de urgencia a esto, ¿o no es urgente?", cerró.