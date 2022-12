Jackson recalca que “no ejerció ninguna presión” tras acusación de ex Seremi de Desarrollo Social

Este domingo el Ministro de Desarrollo Social negó que la salida de Patricia Hidalgo se debiera a presiones y señaló que él mismo le informó las razones por las cuales pidió su salida.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, entregó más detalles sobre la renuncia que le solicitó a la ex Seremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, y negó haber ejercido ningún tipo de presión.

Según La Tercera, el ministro Jackson aseguró que “En un programa Calle, en la RM, que involucró la presunta violación de una niña y, por lo tanto, al iniciarse los protocolos, uno lo que espera es que eso se ponga en conocimiento de alguna autoridad regional”.

El ministro detalló que los implicados en el delito ya no eran parte del centro e indicó que la ex seremi “ se desentendió del tema formalmente , diciendo que no le competía a ella sino a la Oficina Nacional y esto generó la pérdida de confianza”.

Además, Jackson desmintió los dichos de Hidalgo, quien aseguró que recibió “presiones indebidas por parte del Gobierno”.

Ante esto, el ministro de Desarrollo Social expresó que “ yo al menos no ejercí absolutamente ninguna presión, nunca . Lo único que sé es que esa no fue la razón por la cual se le solicitó la renuncia, porque yo mismo se la solicité en persona y yo le dije que la razón fue la otra”.

La polémica salida de Patricia Hidalgo, quien es militante del PPD y cercana al ex senador Guido Girardi, y causó ruido en el oficialismo.

El tema escaló cuando la ex seremi señaló en una entrevista con Radio Bío Bío que tras negarse a aprobar el proyecto Plata Egaña Sustentable, le solicitaron su renuncia.

Además, afirmó que antes de que se votara dicho proyecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, le había exigido que votara a favor.