"Esa hue… no procede": la molestia del gobernador de Valparaíso contra los delegados presidenciales

Rodrigo Mundaca criticó las atribuciones que ahora tienen los ex intendentes, ya que según él, actuarían como un “freno de mano” en el proceso de descentralización del país.

El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó las atribuciones que tienen actualmente los delegados presidenciales (ex intendentes), ya que acusó que dicha figura es un "freno de mano" en el proceso de descentralización del país.

Mundaca, indicó este lunes que el delegado de su región "se toma atribuciones que no le corresponden", apuntando a que cuando busca reunirse con los encargados de servicios públicos, dicha solicitud debe pasar primero por el delegado presidencial, Jorge Martínez, quien fue designado en el cargo por el presidente Sebastián Piñera el 14 de julio del 2021.

"Cuando este gobierno y su equipo ha solicitado reuniones a los servicios públicos, tengo que pasar por el delegado presidencial para pedir autorización y esa hue… no procede, porque soy una autoridad democrática , elegida democráticamente en la región", dijo Mundaca.

Si bien expresó que su problema no es con Martínez, su crítica radica en "la figura del delegado presidencial que actúa como un senador del proceso de descentralización, como un gendarme del proceso de descentralización y se toma atribuciones que no le corresponde".

Agencia Uno Lee También > Acusan "resabio del centralismo": Diputados buscan eliminar figura del delegado presidencial

"El delegado presidencial lo que hace es coordinar la fuerza pública y verificar el funcionamiento de los servicios públicos, pero no prioriza recursos, no preside el Consejo Regional y no tiene iniciativa presupuestaria. Su única iniciativa tiene que ver con la seguridad y salir a sacarse fotos cada vez que hay una tragedia en la región", manifestó el gobernador.

Finalmente, Rodrigo Mundaca expresó que el miércoles 11 de agosto acompañará en el Congreso de Valparaíso a un grupo de parlamentarios de la oposición que presentará un proyecto de ley para terminar con la figura del delegado presidencial.