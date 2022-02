Delgado acusa falta de coordinación entre países por migración: "Bolivia es quien menos colabora"

El ministro del Interior además respondió a las críticas del gobernador de Tarapacá y señaló que "dice cosas en la prensa y no las dice en la reunión".

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la crisis migratoria de la zona norte del país, especialmente en Iquique donde se han producido manifestaciones en los últimos días.

En conversación con Tele13 Radio, Delgado se refirió a su viaje a la zona y a las críticas que realizó en su contra el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, quien afirmó que quedó con "gusto a poco" de los anuncios realizados por el secretario de Estado.

Al respecto, Delgado afirmó que "me pasa algo curioso con el gobernador. Con él he estado cuatro o cinco veces y muchas veces me tengo que enterar por la prensa sus emociones posteriores a las reuniones porque él habla bien poco él".

"Ayer habló poco y estábamos con el alcalde de Iquique y el fiscal regional (...) No sé por qué no me lo dice en la reunión. El alcalde Soria, las mismas cosas que dice en la prensa, las dice en la reunión y uno valora eso. Yo hago lo mismo. Pero de repente el gobernador como que dice cosas en la prensa y no las dice en la reunión. Pero cada uno con su estilo, yo no soy quién para criticar", añadió.

En cuanto a su diagnóstico sobre el arribo de migrantes en situación irregular al norte, Delgado sostuvo que "lo que tenemos hoy día es una falta de coordinación entre los países. Y yo lo digo responsablemente, Bolivia es el país que por lejos menos colabora . A algunas autoridades bolivianas pareciera no importarles".

En ese mismo sentido, señaló que "efectivamente se ven delitos más violentos, técnicas distintas. El crimen organizado es mucho más complejo que el crimen común. Y hay delitos que no se venían en la zona, muchos de ellos, ligados a ajustes de cuentas".

En cuanto al próximo gobierno de Gabriel Boric, Delgado indicó que "en materia de seguridad, muchas políticas deben ser políticas de Estado, más allá del matiz o enfoque. Uno de los grandes desafíos que tendrá el próximo gobierno será regular, ya con un reglamento y una ley de migraciones en régimen, el ingreso clandestino".

"A mi juicio hay que evitar ' efectos llamado '. Hay que evitar el efecto llamado de decir que todos los que vengan serán regularizados o que tendrán derecho a vivienda", sentenció.

