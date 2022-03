“No caiga en caricaturas odiosas”: Alcaldesa de Las Condes responde a dichos de ministra Siches

La titular de Interior criticó la desigualdad en el sistema judicial chileno y aseguró que “si pillan a una persona al lado de un crimen en Las Condes y es rubio, con apellido, no pasa nada”.

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, criticó a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, por ejemplificar con su comuna para hablar sobre la desigualdad que existe en Chile sobre el sistema judicial.

“Ministra Siches, no use el nombre de nuestra comuna para desviar el foco de la realidad: retiro de querellas, amnistía a delincuentes y permiso dominical a terroristas. No caiga en caricaturas odiosas y hágase cargo”, escribió Peñaloza en su cuenta de Twitter.

Los dichos de la ministra Siches llegaron luego que representantes de la derecha criticaran la decisión de Gendarmería de otorgarle beneficios carcelarios, como la salida dominical, a los primos Tralcal, quienes fueron condenados por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay en Vilcún, en febrero de 2013.

"¿Por qué pueden existir beneficios carcelarios para toda la población que está regida o reglamentado, pero en algunos casos no? Y eso no es solamente para esto, ustedes han visto la mirada que hay hacia el sistema judicial chileno", respondió la ministra del Interior.

"Si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido; si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa y agarro a los niños y violento a toda una comunidad", complementó.

La titular de Interior fue enfática en cuestionar estos criterios y aseguró que estas diferencias sociales dividen al país.

"Ese es un sistema judicial que hay que ir a mirar, porque eso crea esta sensación de diferencias, y eso nos hace mal como país, nos divide, nos segrega y da la sensación que no hay una justicia que es homogénea y que no es mi justicia y no la reconozco como tal", insistió.