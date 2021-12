Oficialismo lamenta rechazo de Gabriel Boric a asistir a última gira presidencial de Piñera

Mientras el diputado Alessandri (UDI) pidió reconsiderar la visita, el senador Ossanón señaló que, en caso que la invitación hubiera sido solo a través de prensa, sería una "falta de respeto tremenda".

"He conversado con el Presidente Sebastián Piñera para comunicarle que he decidido no asistir a la cumbre en Colombia a la que nos había invitado (...) Nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile".

De esta manera, el Presidente electo, Gabriel Boric, dio a conocer que rechazó la invitación realizada por el Presidente Sebastián Piñera para que lo acompañara en su última gira presidencial, la que ocurriría a fines de enero en Colombia.

En dicho viaje, el mandatario irá a reuniones con otros líderes del continente, en instancias como la Alianza del Pacífico o Prosur. Sin embargo, su sucesor en el cargo desestimó la invitación.

Algunas de las primeras reacciones vinieron desde el oficialismo, desde donde lamentaron que no se pudiera concretar el viaje.

El diputado Jorge Alessandri (UDI), señaló que “son cosas que no están en ninguna ley, en ninguna norma, en ninguna Constitución, pero son costumbres que fortalecen nuestra democracia que también se había estado instaurando una costumbre de invitar al Presidente electo a las giras internacionales de los meses anteriores a que asumieran".

" Espero que puedan reconsiderar en la oficina del Presidente electo, Boric, asistir a esta cumbre para que un Presidente pueda presentar al otro y ver cómo los temas de Estado pasan de un Gobierno a otro", añadió Alessandri.

Visión similar tuvo la diputada Camila Flores (RN) quien afirmó que “hubiese sido una muy buena señal que el Presidente electo aceptara la invitación del Presidente Sebastián Piñera. Una buena señal, no solamente para la política internacional, sino que también como un acto republicano, de amistad cívica para nuestros compatriotas".

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón (RN) sostuvo que "a mí no me cabe en la cabeza que el Presidente Piñera invite a una persona que es totalmente antagónica. Entonces eso de hacerse el amigo, yo no lo entiendo".

"Y segundo, si es verdad que no lo invitó directamente, es una falta de respeto tremenda. O sea, no puedes invitar a alguien por la prensa. Hasta la persona con menos sentido común del mundo le habría dicho que no vaya", sentenció.