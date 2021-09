Ossa y rechazo del Cuarto Retiro: "Nunca quise decir que el gobierno tuviera los votos"

El ministro retrocedió ante sus dichos en los que afirmaba que no estaban los votos en el Senado para aprobar la iniciativa y afirmó que "en esto nunca existen certezas".

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, se refirió a la tramitación del proyecto de ley que busca permitir un cuarto retiro de fondos previsionales de los cotizantes, el que actualmente está siendo discutido en la Cámara de Diputados.

Hace unos días, el propio Ossa había afirmado que “nosotros creemos que están los votos para que sea rechazado el cuarto retiro”. No obstante, el titular de la Segpres matizó sus dichos ad portas de la votación en particular en la Cámara Baja.

Agencia Uno Lee También > Rincón de cara al trámite del Cuarto Retiro: "No es factible pensar que sea una solución"

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado señaló que "en esto nunca existen certezas. Yo nunca quise decir que el gobierno necesariamente tuviera los votos o los asegurara".

"En caso alguno me atrevería a asegurar el resultado de una votación . No solo esta, que es particularmente dinámica, como hemos visto, sino en general ninguna. Todos los que hemos estado en el Congreso, los que hemos trabajado en la Segpres, sabemos que hasta que no aparece el famoso pantallazo, nada está determinado", sentenció.

En relación a los respaldos que está sumando el proyecto de retiro de fondos, indicó que "muchas de las voces de oposición y de Chile Vamos que hoy están favoreciendo este cuarto retiro, a diferencia de los retiros anteriores, habían dicho que estaban en contra, que con el IFE no era necesario un nuevo retiro. No lo decían de forma categórica antes de inscribir sus candidaturas, y bastó a que las inscribieran y empezaron algunas opiniones contrarias a las que se venían dando por esos mismos parlamentarios".

Respecto a la ley corta de pensiones que presentó el gobierno y que busca ampliar la cobertura del pilar solidario, afirmó que "nosotros no pretendemos frenar el cuarto retiro con esta ley corta. Lo que pretendemos es mejorar las pensiones. Y mejorar las pensiones supone, por un lado, una ley corta como esta, y por otro lado, el rechazo al cuarto retiro. En ese sentido se conectan, en el sentido de mejorar las pensiones, pero lo uno no busca lo otro".