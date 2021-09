Rincón de cara al trámite del Cuarto Retiro: "No es factible pensar que sea una solución"

La presidenta del Senado analizó la propuesta de Ley Corta de Pensiones del gobierno y el escenario actual del Cuarto Retiro del 10%.

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), fijó su postura respecto al proyecto que permitiría un Cuarto Retiro de fondos AFP y que actualmente se tramita en la Cámara de Diputados. En entrevista con Tele13 Radio, sostuvo que no sería de gran ayuda para la mayoría.

"Yo lo que he dicho es que hoy día, tal como está, no es factible pensar que sea una solución para la inmensa mayoría. Cuatro millones de personas ya no tienen que retirar; dos millones si pudieran, retirarían menos que un IFE", explicó.

Luego ahondó sobre las cifras y dijo: Sostener que es una alternativa o una ayuda a quienes más lo necesitan, en los números no da".

Las declaraciónes de Rincón se dan justo cuando el diputado Marcos Ilabaca (PS) manifestó que espera que el proyecto sea aprobado en la Cámara aunque admitió mayores complejidades para obtener los votos en el Senado.

Por otra parte, Rincón comentó el proyecto que hoy ingresaría el Ejecutivo para ampliar la cobertura del pilar solidario, también conocido como "Ley corta de pensiones".

Sobre ese punto, la demócrata cristiana dijo que "una ley corta, ampliando el pilar solidario desde el monto y número de beneficiarios, es importante", aunque afirmó que la iniciativa es mejorable en el sentido de considerar también las tablas de mortalidad.