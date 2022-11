Ossandón por elección de Fiscal Nacional: "No tengo ningún problema para votar por el señor Morales"

"Siempre opiné que de los cinco candidatos, todos tenían currículum, y que el Gobierno tenía que plantear uno. Yo no tengo ningún problema para votar por el señor Morales", afirmó el senador de RN en T13 Noche.

El Presidente Gabriel Boric finalmente propuso a José Morales como el nuevo Fiscal Nacional . Esta es la segunda postulación a este cargo por parte de Morales con 22 años en la Fiscalía.

José Morales es conocido por su rol en los casos de Rafael Garay, la quema de la estación de metro San Pablo, las repactaciones unilaterales de La Polar y el fraude en el Ejército.

Su nombre fue bien recibido en la oposición y sectores del oficialismo, aunque también surgieron dudas entre los senadores que deben ratificar la nominación.

T13 Lee También > [VIDEO] Candidato a Fiscal Nacional: ¿Por qué La Moneda se inclinó por José Morales?

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, conversó sobre este tema en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

Tras ser consultado sobre si votará a favor de José Morales, el senador respondió "yo por lo menos, siempre opiné que de los cinco candidatos, todos tenían currículum, y que el Gobierno tenía que plantear uno. Yo no tengo ningún problema para votar por el señor Morales ".

Sobre si Morales sería la opción preferente en Chile Vamos, el parlamentario manifestó que "yo no quiero hablar por los demás. Sé que en el caso de la UDI, de nueve habían ocho. En el caso nuestro, mañana va a haber una reunión. Pero hay varios que me han manifestado que están dispuestos a apoyar al señor José Morales. En mi caso, respondo por mí, por su puesto que lo voy a apoyar".

En relación con las críticas sobre cómo se escoge al Fiscal Nacional, el senador manifestó que "yo creo que fue muy transparente. Yo no conozco que nadie, por lo menos de los que yo conozco, se ha juntado con ningún candidato".

"El contacto que me tocó a mí, como representante de los senadores de RN, siempre fue con las ministras y personeros del Gobierno, jamás con nadie de la Fiscalía, menos con ningún candidato", señaló.

"Lo que se ha dado es una discusión. Sí, no me parece que existieron campañas de desprestigio entre las diferentes personas. Pero yo no puedo acusar a los candidatos de haber hecho eso", aseveró.

"Insisto, las cinco personas que estaban ahí tenían currículum de más para ser Fiscal Nacional", indicó.

José Morales debe convencer a 2/3 del Senado para lograr encabezar la Fiscalía Nacional por los próximos ocho años.