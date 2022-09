"Pancho Malo" ingresó al Congreso en Santiago y fue expulsado: él asegura que estaba acreditado

El líder del Team Patriota ingresó con una credencial de prensa a pesar de no trabajar en ningún medio de comunicación, por lo que fue sacado por los guardias del lugar.

Un complejo momento se vivió esta mañana en la sede de Santiago del Congreso Nacional, lugar al que nuevamente arribó un grupo de adherentes del Team Patriota, liderados por Francisco Muñoz, también conocido como "Pancho Malo".

Los sujetos arribaron hasta el lugar para encarar a parlamentarios que participan de los diálogos transversales por el nuevo proceso constituyente.

En este contexto, esta mañana el propio Muñoz ingresó a las dependencias del edificio luego de lograr acreditarse como funcionario de la prensa.

Posteriormente, realizó declaraciones para la prensa del lugar, momento en que funcionarios del Congreso y periodistas comenzaron a preguntarle sobre el medio de prensa por el cual estaría acreditado,

Cuando los guardias le solicitaron salir debido a que no es periodista, Muñoz aseguró que "no estoy engañando, si nunca dije que era periodista . No entré por la ventana, entré por la puerta".

Consultado sobre a través de qué medio se acreditó, señaló que "por redes sociales. A través de redes sociales. Me presenté como fundador del Team Patriota y me dejaron ingresar".

Finalmente, funcionarios de seguridad del Congreso lo escoltaron a la salida del lugar.

Hace instantes Francisco Muñoz, conocido como "Pancho Malo" consiguió acreditarse en el Senado e ingresó a la sede del Congreso en Santiago mientras se realiza la reunión por el proceso constituyente. "Me acredité por tener instagram y redes sociales"

Prensa condena intento de "suplantar"

Luego de que ocurrieron los hechos, la Agrupación de Prensa del Congreso Nacional emitió un comunicado en que condenan "el intento de un activista político de suplantar la labor periodística".

En el texto señalaron que no hubo comunicación con ellos para verificar la legitimidad de Muñoz como periodista y detallaron que hay una serie de medidas que se toman antes del ingreso de un periodista a la sede del Congreso tanto en Santiago como Valparaíso. "Desconocemos si este protocolo se aplicó en este caso", agregaron.