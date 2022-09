Partido Republicano nombra a José Meza como nuevo jefe de bancada en lugar de Chiara Barchiesi

La colectividad de derecha nombró a su nuevo representante tras la polémica entrevista de la diputada Barchiesi que no quiso calificar como “violenta” la funa de “Pancho Malo” al presidente de la UDI.

El Partido Republicano informó que José Meza será el nuevo jefe de bancada de diputadas y diputados. El parlamentario reemplazará a Cristóbal Urruticoechea, quien fue el líder del partido en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero que dejó su cargo a principios de septiembre cuando el senador Rojo Edwards renunció a la presidencia de la colectividad.

Junto con la oficialización de Meza, se nombró a Luis Sánchez como subjefe de bancada.

🙌 Le damos la Bienvenida a nuestros nuevos líderes de la Bancada Republicana!! @JoseMezaPereira que asume como jefe, junto a @sanchezdiputado como subjefe 💪👏👏👏



Además agradecemos la gran entrega de quienes dejan la jefatura @DipCristobal y @BarchiesiDip @PRChile

Hasta este martes la jefa de bancada interina era la diputada Chiara Barchiesi, quien tuvo una polémica entrevista con Tele13 Radio, al no querer tildar de “violenta” la funa que le realizó el Team Patriota, liderado por el exbarritas “Pancho Malo” al presidente de la UDI, Javier Macaya.

La exjefa de bancada de Republicanos dijo: "Yo creo que hay que preguntárselo más a Macaya que a mí que no estaba ahí (...) Yo creo que no está bien, que es algo que hay que evitar de todas maneras... eso... es que yo no estaba ahí, entonces, me pasa que siento no tengo que hablar en base a las postverdades".

Barchiesi estuvo poco más de tres semanas al frente de la bancada y desde la colectividad le agradecieron.

“Queremos agradecer a nuestra única diputada Chiara Barchiesi por acceder a liderar de tan buena forma a nuestros legisladores de manera interina por estas semanas, con el fin de poder dar cumplimiento a la normativa interna que exigía realizar nuevas elecciones entre los miembros de la bancada”, dijeron a través de un comunicado.