Partido Republicano se desmarca de "Pancho Malo": "Ninguno de nosotros ha trabajado con él"

Consultada sobre si los "aprietes" a personeros de la UDI eran violencia, la diputada Clara Barchiesi afirmó a Tele13 Radio que es algo que se le debe preguntar al senador Javier Macaya, quien fue increpado el domingo.

La diputada y jefa de bancada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, se desmarcó de los denominados "aprietes" realizados por "Team Patriota" este domingo a distintas figuras de Chile Vamos, entre ellos el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya.

Se trata de un grupo de manifestantes liderados por Francisco Muñoz, también conocido como "Pancho Malo", otrora líder de la Garra Blanca condenado por homicidio. Es el mismo grupo que protagonizó una agresión a la senadora Campillai en julio de este año.

Distintas figuras políticas condenaron el actuar del grupo, entre ellos el ex candidato presidencial José Antonio Kast. Tras sus declaraciones, Muñoz acusó al fundador del Partido Republicano de desleal, asegurando que el "Team Patriota" trabajó gratis para su campaña contra el actual Presidente de la República, Gabriel Boric.

Consultada sobre la relación entre Muñoz y el Partido Republicano, Barchiesi afirmó en Tele13 Radio que "ninguno de nosotros ha trabajado con él. Naturalmente que es una persona que participa activamente en la calle y por ende es común verlo. Cuando fui a la reunión en el ex Congreso Nacional (...) estaba afuera, entonces naturalmente uno lo ve constantemente pero ninguno de nosotros ha trabajado con él", agregó.

Agencia Uno - Francisco "Pancho Malo"

Asimismo señaló que "las fotos que se han visto... hay muchas personas que tenemos muchas fotos con muchas personas (...) No hay ningún vínculo laboral ni actual ni pasado tampoco".

"Apriete" a senador Macaya

Fue este domingo, cuando el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, fue víctima de un denominado "apriete" cuando llegaba a las dependencias de Canal 13 para participar del programa Mesa Central.

El grupo de manifestantes llegó al canal cerca de las 08:30 horas y cuando avistaron a Macaya comenzaron a rodear su vehículo para impedir su ingreso, incluso varios de ellos se pusieron delante del auto.

Consultada sobre si es violenta una maniobra como esta, Barchiesi afirmó creer que "en este caso el senador probablemente se sintió bastante incómodo y por lo mismo yo tiendo a respetar, por muchas diferencias que pueda tener con él, la situación que él vivió (...) Son acciones que la idea es que podamos ir superando como país y creo que el desafío que tenemos ahora es de volver a unirnos y no seguir polarizándonos".

Al insistir en si considera violenta la situación, la jefa de bancada de Republicanos agregó: "Yo creo que hay que preguntárselo más a Macaya que a mí que no estaba ahí (...) Yo creo que no está bien, que es algo que hay que evitar de todas maneras... eso... es que yo no estaba ahí, entonces, me pasa que siento no tengo que hablar en base a las postverdades".

"Respeto mucho la opinión de la persona que lo vivió, si a mi me hubiese pasado, probablemente estaría muy molesta y.. o sea... ofuscada con la situación, pero... pero eso. La funa no corresponden en ningún caso", aseveró.