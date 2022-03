Partido Republicano y presidencia del Senado: “Chile Vamos no puede contar con nuestro voto”

“Me es imposible apoyar a un senador de Chile Vamos que podría terminar validando a esta Constituyente bolivariana como lo hicieron en el pasado o validando un retroceso en los derechos y libertades de los chilenos”, dijo el presidente del partido y senador Rojo Edwards.

Fue en enero pasado cuando el Partido Republicano discutió internamente la idea de apoyar una carta de Chile Vamos para la presidencia del Senado. Desde ese momento comenzaron a calar dudas al interior de la colectividad, pues, entre otras razones, el único senador electo de la tienda, Rojo Edwards -quien también es líder de los republicanos-, no ha compartido la forma en que se han llevado adelante las negociaciones.

Así, este miércoles, finalmente, el parlamentario declaró que “Chile Vamos no puede contar con nuestro voto”.

Durante estos días se han vuelto a activar las negociaciones por la mesa del Senado e incluso la derecha ha manifestado la idea de que sea el Partido Socalista la tienda que lidere la testera este primer año legislativo. No obstante, el senador RN Manuel José Ossandón -su partido ya tomó un acuerdo para que él sea la carta de la colectividad en uno de los periodos- se ha mostrado contrario a la idea.

En ese sentido, Edwards afirmó: “No comparto la forma en que Chile Vamos está negociando la mesa del Senado, en una transacción donde no hay ideas sobre la mesa, solo cupos. Chile Vamos actúa como la antigua selección chilena: entra a la cancha derrotada. Ayer, fue posibilitando este experimento social constituyente; hoy día, la UDI plantea entregarle la presidencia del Senado al Partido Socialista, mientras RN plantea como alternativa la Constitución de Bachelet”.

En ese contexto, el presidente del Partido Republicano sostuvo: “Me es imposible apoyar a un senador de Chile Vamos que podría terminar validando a esta Constituyente bolivariana como lo hicieron en el pasado o validando un retroceso en los derechos y libertades de los chilenos”.

Finalmente, remató señalando: “Nosotros no somos una derecha perdedora, reaccionaria ni débil. Somos una alternativa nueva, propositiva, que no está dispuesta a doblegarse ante las presiones de la izquierda extrema ni en la Constituyente ni en el Senado. Por lo tanto, con las condiciones actuales, Chile Vamos no puede contar con nuestro voto”.