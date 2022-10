El fallido minuto de silencio por las víctimas del Estallido Social solicitado por el PC en la Cámar

El partido oficialista había solicitado un minuto de silencio por las víctimas de represión durante las protestas tras el 18 de octubre de 2019. No se consiguió la unanimidad para realizarlo.

Un fallido minuto de silencio se registró este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados por las víctimas de la represión durante el "Estallido Social" de 2019.

Fue el Partido Comunista (PC) el que pidió realizar un minuto de silencio en la sala por las víctimas de la represión tras el 18 de octubre de 2019, en medio de un tercer aniversario de la fecha.

Sin embargo, la iniciativa no contó con respaldo , dado que los parlamentarios del Partido Republicano no permitieron la unanimidad, por lo cual no pudo llevarse a cabo.

Agencia Uno - Evasiones en Metro Los Héroes, 2019. Imagen referencial

El diputado Luis Cuello Peña (PC) consultó a la mesa de la Cámara Baja por qué no se había otorgado el minuto de silencio siendo que, a su juicio, no se requería unanimidad.

"Hay comité de acuerdo expreso que require unanimidad cuando se trata de hechos que son del pasado (...) no hubo la unanimidad en los comités", aclaró el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros.

Lo anterior puesto que la bancada del Partido Republicano no se plegó a la solicitud.