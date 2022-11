PDG plantea cambio al reglamento de la Cámara: sin discursos en la Sala para evitar “burocracia”

La bancada prepara una reforma reglamentaria para aumentar horas de trabajo en comisiones legislativas. Según la jefa de los diputados, Yovana Ahumada, dice que se deben eliminar discursos que son “solo para la TV”.

Una reforma reglamentaria de al menos tres puntos está trabajando por estos días la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG).

La iniciativa, dicen en el grupo de parlamentarios, busca evitar que el trabajo de la Cámara de Diputados sea burocrático y, así, haya medidas más ejecutivas en el funcionamiento de la corporación.

La jefa de la bancada, Yovana Ahumada, cuenta a T13.CL que, durante el viaje presidencial a Argentina, pudo conversar con congresistas de ese país, quienes le transmitieron que su labor legislativa se concentraba netamente en las respectivas comisiones y no en la Sala.

La diputada, en ese sentido, afirma: “Me llamó la atención que, a comparación de Argentina, nosotros tuviéramos tan poco tiempo en las comisiones: eso me quedó en la retina. En ese viaje, como era nueva, no visualicé lo que significa eso y ahora uno ve situaciones en la Cámara y, a la misma gente, le molesta que los parlamentarios estén toda una mañana hablando en intervenciones que son solo para la TV, porque, con esas intervenciones, no se genera un cambio de voluntad o voto, tampoco se produce un cambio en el proyecto de ley”.

Así, Ahumada ha socializado con toda su bancada la posibilidad de presentar esta reforma reglamentaria -que requiere de mayoría simple- con al menos tres puntos. Los diputados ya tienen consenso justamente en esta idea de eliminar los discursos en la Sala y, por otro lado, aumentar las horas de trabajo en las comisiones legislativas.

La propuesta incluye que las comisiones legislativas tengan un trabajo de dos días completos, con los siguientes horarios: 9:00 13:00 a 15:00 a 19:30. Actualmente la Cámara tiene dos horas por día en ciertas comisiones, generalmente martes y miércoles, también lunes. La Sala de la Cámara, en esa línea, solo sesionaría para votar los proyectos.

“Esto significaría que tendríamos más trabajo práctico, sin burocracia, porque hoy uno ve que hay muchos proyectos durmiendo o arrastrados de años. Debemos optimizar el trabajo”, complementa la diputada Ahumada.

La segunda propuesta consta en que las comisiones más importantes, es decir, Constitución y Hacienda, estén representadas por los 12 jefes de bancada, tal como ocurre en las reuniones de comité. “Eso sería bueno porque generaría una representación de todo el Congreso en comisiones en donde se discute todo prácticamente”, dice Ahumada.

Luego del término de la discusión de la ley de Presupuesto, en la bancada del PDG presentarán esta reforma reglamentaria.