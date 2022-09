Boric por pifias en la Parada Militar: "Las expresiones de opinión son legítimas siempre"

"Les pido que no le falten el respeto a las instituciones de la patria, al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros y a todos quienes han realizado una impecable Parada Militar”, agregó el mandatario.

Tras la Parada Militar el Presidente Gabriel Boric se refirió a las pifias escuchadas durante la intancia conmemorativa del Ejército, comentando que para él "son legítimas".

Durante la mañana y parte de la tarde de este 19 de septiembre se realizó el desfile en conmemoración a las Glorias del Ejército, instancia en la que participó el mandatario, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y las principales autoridades civiles y militares del país.

Una vez terminada la Parada Militar, el Presidente Boric comentó que “un honor sentir profundamente vibrar la República, ver este acto tan significativo de subordinación del poder militar al poder civil . Estoy muy orgulloso de poder representar a los chilenos en esta oportunidad”.

Pifias contra el mandatario

En el desfile algunos de los espectadores pitaron en contra del mandatario mientras estaba dando la autorización al general Cristian Vial Maceratta para iniciar el evento.

“Para mi no ha sido difícil, me parece que las expresiones de opinión son legítimas siempre, yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida”, aseguró al ser consultado sobre los abucheos.

En esta línea agregó: “Les pido que no le falten el respeto a las instituciones de la patria, al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros y a todos quienes han realizado una impecable Parada Militar”.

Respecto a su visión del desfile, señaló ”nunca he tenido un problema en particular con las paradas militares, creo que además hay un gesto de austeridad en el despliegue de la fuerza ”.

“Me parece que es un acto que enaltece la historia de la patria y la República. Cada vez le tengo mayor aprecio y vinculo a estos eventos republicanos que en el fondo nos hacen ser parte de una misma sociedad, y eso hay que valorarlo, destacarlo y por sobre todo cuidarlo”, concluyó.