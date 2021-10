Piñera y apertura de investigación por Dominga: "No compartimos la decisión anunciada por Fiscalía"

El mandatario afirmó que "nunca he realizado gestión alguna relacionada con minera Dominga" y sostuvo que "las acusaciones han sido dolorosas".

El Presidente Sebastián Piñera realizó un punto de prensa, luego que la Fiscalía anunciara la apertura de una investigación penal por los nuevos antecedentes dados a conocer en el marco de los Pandora Papers en relación a la compraventa de la minera Dominga.

Durante la operación, realizada en las Islas Vírgenes Británicas en 2010, la familia Piñera-Morel y la familia Délano establecieron una cláusula mediante la cual el último pago de la venta solo se realizaría en caso que no se introdujeran cambios regulatorios que afectaran al proyecto minero.

Al respecto, Piñera sostuvo que "los antecedentes de esta venta fueron conocidos por la Fiscalía, por el tribunal de Garantía y la Corte de Apelaciones. Todos ellos determinaron en forma consistente y unánime la inexistencia de delitos".

Posteriormente, afirmó que "en consecuencia, no compartimos la decisión anunciada hoy por la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada".

A continuación, afirmó que "como Presidente de Chile, nunca he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión relacionada con minera Dominga . Y, como es de público conocimiento, desde hace ya más de 12 años, desde el año 2009, antes de asumir mi primera presidencia, me desligué totalmente de la administración y gestión de las empresas en las que participaba".

"Dados los antecedente antes mencionados, tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia", sostuvo.

Finalmente, afirmó que "durante los casi ocho años en los que he tenido el honor y la responsabilidad de ser Presidente de Chile, he dedicado mis mejores esfuerzos, sin escatimar ningún sacrificio. Porque sin duda, estas y otras injustas acusaciones, son muy dolorosas, no solo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia y para todos los que participamos de este gobierno".